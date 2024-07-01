2日轉東南風 大台北盆地、中南部防37度高溫
氣象署表示，今天受焚風影響，最高溫為台東太麻里攝氏39.3度，明天轉偏東南風，台東地區極端高溫情況稍緩解，反而是西半部地區，大台北盆地、中南部近山區易有37度以上高溫。
根據中央氣象署網站，今天3個測站高溫達到39度，皆位於台東縣，其中2處在太麻里鄉、1處在金峰鄉，最高溫為太麻里鄉39.3度。
其他縣市部分，屏東縣內埔鄉、花蓮縣富里鄉皆達37.3度；台北市士林區、雲林縣斗南鎮皆達37.2度。
氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天偏西南風，因此台東地區有焚風發生，易出現極端高溫；明天起環境風向轉為偏東南風，東半部高溫稍降，反而是西半部容易出現36度以上高溫。
氣象署晚間更新高溫資訊，明天台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，預估高溫在36度以上。
張竣堯指出，大台北盆地、中南部近山區是容易受東南風沉降影響的區域，而西半部內陸地區因海風調節不易，因此可能較容易出現37度以上氣溫；預估類似天氣狀況會持續至下週。
降雨方面，張竣堯指出，未來一週降雨仍以午後雷陣雨為主，特別提醒明天因為偏東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，明天清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。
另外午後降雨的強度上，張竣堯提醒，明天水氣稍增，午後中部以北地區及其他山區有局部大雨發生的機率；接著是6、7日大氣環境不穩定，午後南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。
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