8縣市豪大雨！明天仍高溫炎熱 這天午後雷陣雨範圍擴大

未來1周各地普遍高溫仍有32至36度，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天各地多雲到晴，午後中部以北、各地山區有短暫雷陣雨，周四午後雷陣雨降雨範圍擴大，中南部地區也有機會降雨；颱風部分，未來1周生成機率低，觀察7月中下旬是否有熱帶擾動。

氣象署今晚間發布豪大雨特報，南投縣山區為豪雨，基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、台中市山區、南投縣、宜蘭縣山區為大雨。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投山區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、南投地區及桃園、台中、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風。

另外各地天氣高溫炎熱，氣象署預測明天高溫，台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號。

張竣堯說明，今天受到西南風影響，多了焚風條件，因此今天出現高溫的前3名都在台東，分別為太麻里39.9度、歷坵39.1度、金峰嘉蘭39度。

張竣堯表示，明（2日）太平洋高壓增強，環境風場為東南風，各地多雲到晴，迎風面的東南部、恆春半島有零星短暫降雨；明天清晨至上午，中南部有零星短暫陣雨，午後中部以北、各地山區有短暫雷陣雨，局部也有大雨發生機率。

周三（3日）天氣型態與周二相同，主要差別在於，清晨至上午東南部零星陣雨的雨量較少，以中部以北、其他山區的午後短暫雷陣雨為主。

周四至下周一（4至8日）受到太平洋高壓影響，為東南風天氣型態，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨；張竣堯指出，午後雷陣雨降雨區域，相較於周二、三有所轉變，從原先的中部以北擴大至中南部地區都有機會降雨，中南部及山區須注意午後雷陣雨。

周末兩天（6、7日）南部地區、中部以北山區有局部大雨發生機率；周六（6日）清晨至上午中南部有零星短暫陣雨。

溫度部分，張竣堯說，未來一周高溫普遍32至36度，局部地區近山區會有機會高1至2度，達到38度高溫；周三溫度相較於周二，南部近山區溫度約36、37度，溫度會高一點。

颱風部分，張竣堯說表示，未來1周在太平洋高壓影響下，都是晴朗穩定的天氣，洋面上擾動機率低，可能要再觀察7月中下旬是否有熱帶擾動訊號，未來1周生成機率相對低。