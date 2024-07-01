新任食藥署長披8院士舉薦光環 邱泰源點出2挑戰

中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任衛福部食藥署長，衛福部長邱泰源認為食安與缺藥是最大挑戰，相信受8名中研院士推薦的莊聲宏能像「韓愈治潮」典故，短時間就做出好成績。

衛生福利部食品藥物管理署今天舉行卸、新任署長交接暨宣誓典禮，新任署長由莊聲宏接任，他在致詞時點出精進方向，擴大食安管理資源、落實追溯追蹤、強化邊境查驗、稽查及業者自主管理；完善再生醫療製劑法規基準、強化藥品供應短缺通報處理機制。

邱泰源今天下午接受媒體聯訪表示，過去並不認識莊聲宏，因為8名中研院士推薦，再加上莊聲宏即使將退休仍有意為國家出力，「我們的責任是為國家發掘有用人才」，相信莊聲宏絕對是有能力的人，新人事會帶來新氣象，新團隊將以「強化食安」與「解決缺藥」為首要任務。

由於食藥署長僅能任用事務官，莊聲宏明年1月年滿65歲，等於再半年就屆齡退休，到時候恐怕又要重新物色署長人選。邱泰源以「韓愈治潮」形容，唐朝官員韓愈治理潮州短短7個月左右就讓當地改頭換面，即使上任時間不長仍可能有正向改變，莊聲宏也自願1天當3天用為國效力。

負責主持食藥署長監交儀式的衛福部次長周志浩致詞時說，莊聲宏是擁有藥學背景的專家，專長在新藥開發、抗癌藥作用機轉、基因治療、分子技術等，食藥署職掌業務有食品、藥品、醫療器材及化粧品等，攸關民眾健康與安全，相信莊聲宏能發揮所長，守護民眾健康。