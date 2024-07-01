YouBike交通違規計點第一天 新北取締5件

雙北與桃園市今起推行YouBike違規記點制度，由於人力不足，新北市交通局今派出綜合規畫科2-3名同仁，在尖峰時間前往新北板橋車站與市府周邊，不過下午下起滂沱大雨，加上人力不足，截至目前共計舉發5件違規，主要是違規騎乘騎樓、催趕行人及闖紅燈等情況。由於雙北稽查人數不足，新北交通局表示，取締違規不是本意，這是長期宣導措施，記點可透過民眾檢舉、警方告發，都會通報交通局納入記點。

雙北與桃園YouBike違規記點制度，記點累積3點，使用者將被停權14天、達7點者停權1年，酒後或吸食毒品騎乘者則將被停權2年；停權期間會員帳號內所有登記卡片均無法租借全國各縣市YouBike公共自行車系統。

對比北市一日共查緝25件，新北市今日違規件數是5件，新北交通綜合規畫科長吳政諺表示，北市是由助理員協助稽查，但新北市由綜合規畫科同仁2-3人取締，他強調，取締違規不是本意，主要是希望保護行人，市府也會不定期去稽查，確保用路人安全。

吳政諺說，除了市府同仁稽查，民眾檢舉查證屬實，也能納入記點，另警察取締部分，也會將相關資料送記點。

陳姓民眾表示，YouBike使用者愈來愈多，她常在騎樓被自行車催趕，希望雙北交通局能夠加強執行，還給他們一個通順的回家之路。