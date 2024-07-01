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青年把含糖飲料當水喝致洗腎 醫師3建議讓夏季健康解渴

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。圖／台北慈濟醫院提供
含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。圖／台北慈濟醫院提供

酷夏來臨，不少民眾會以清涼飲料解渴，但若當水喝，恐免不了糖尿病腎臟病等危機。台北慈濟醫院腎臟內科王奕淳醫師指出，曾有年輕病患不菸不酒，卻因把飲料當水喝而洗腎，因此提醒民眾夏季應攝取足夠白開水、逐步減少含糖飲料、避免含磷飲料，若擔心自己有糖尿病或腎臟病也可至醫院檢查，早期發現並治療。

王奕淳分享，北部一名38歲病友阿俊平時無吸菸、酗酒不良習慣，喜歡吃高糖、高油的食物，每天都把含糖飲料當水喝，20幾歲就發現血糖偏高，但也都不以為意。直到去年才發現雙腳水腫、呼吸喘，一查竟是腎衰竭，且需要洗腎。

王奕淳指出，糖尿病不再是長者專屬，統計40歲以下青年，每100人就有1人糖尿病，且比例持續增加中，而糖尿病會不知不覺影響身體各系統，造成腎病變且長時間累積，可能需要長期洗腎。

王奕淳提到，含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加肥胖、代謝症候群機會，同時使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。

王奕淳提供3項建議，民眾可在酷夏中清涼解渴又健康，包含攝取足夠白開水，腎臟需要水分排除毒素及代謝物，建議至少每日補充1500cc以上。逐步減少含糖飲料，以無農藥的茶飲代替汽水、果汁等糖分含量較高的飲料，但茶葉中含有草酸，建議選擇「水多茶少」的淡茶，次數也不能太多，最後以「無糖」為目標。避免含磷飲料，如汽水、可樂含有無機磷、牛奶含有動物磷，腸道吸收很快，所以都要避免；咖啡及豆漿屬於植物磷，在腸道吸收較慢，可以少量飲用。

王奕淳提醒，應養成常補充水分的好習慣，同時採「減糖護腎」策略，以白開水或無糖淡茶飲取代含糖飲料，讓腎臟常保健康，民眾若擔心自己患有糖尿病或腎臟病，建議至醫療院所抽血及驗尿檢查，了解自己血糖、腎功能及尿蛋白的狀況，早期發現、早期治療。

台北慈濟醫院腎臟內科王奕淳醫師指出，曾有年輕病患不菸不酒，卻因把飲料當水喝而洗腎，因此提醒民眾夏季應攝取足夠白開水、逐步減少含糖飲料、避免含磷飲料。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院腎臟內科王奕淳醫師指出，曾有年輕病患不菸不酒，卻因把飲料當水喝而洗腎，因此提醒民眾夏季應攝取足夠白開水、逐步減少含糖飲料、避免含磷飲料。圖／台北慈濟醫院提供

糖尿病 腎臟病

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