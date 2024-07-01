KYMCO關心環境保護議題！《永續好日子》送出最大獎K1 LED省油冠軍車

KYMCO參與《永續好日子X 2024逆轉園遊會》，現場展示多款新車並大方送出K1 LED省油冠軍車乙輛。 圖／鐘正芳 攝影

聯合線上主辦的《永續好日子X 2024逆轉園遊會》於6/29、6/30假松山文創園區登場。此活動匯集各大企業、公益單位以及永續倡議夥伴等參與，並劃分食、衣、住、行、育樂共6大主題策展，再搭配生活市集、音樂演唱會、6場兒童劇和趣味DIY，讓各年齡層民眾都能感受到永續的重要性。活動最大亮點莫屬全球專業機車品牌KYMCO，現場大方送出一輛K1 LED省油冠軍機車。

KYMCO用行動作為 實踐永續理念

今年適逢創立60周年的KYMCO光陽機車，對於環境永續政策從未停歇，不只包含企業、制度、生產製造、減碳、污染預防等各項作業，旗下產品線也都是以永續為出發點來環境保護並且同時造福消費者。

KYMCO光陽機車實踐永續理念且不只在企業、制度或生產製造上，連產品都是以永續為出發點來造福消費者。 圖／鐘正芳 攝影

KYMCO於《永續好日子X 2024逆轉園遊會》現場展出可換電、可充電的創新電動車科技ionex UNO《S7R Techno》、全方位樂騎《大樂Dollar》，新世代水冷超級街跑《RTS 135》以及省油冠軍節能車《K1 LED》等，這些新車都是品牌實踐永續的最佳典範。

台灣最大油電雙權車廠KYMCO 永續展賞車絡繹不絕

身為台灣機車油電策略並行最成功的車廠KYMCO，不只在《永續好日子X 2024逆轉園遊會》展示全新話題車款，同時也有新世代電動機車ionex UNO的詳細介紹，以及省油節能第一的燃油機車推廣任務。

現場在KYMCO全新機種的助力之下，兩天活動不只吸引許多現場民眾駐足研究，實際賞車的人就多達20幾組，更是有超過4-5組人直接洽詢門市經銷商預約試乘，使KYMCO參與《永續好日子X 2024逆轉園遊會》的意義非凡。

《永續好日子》活動期間賞車民眾就多達20幾組，更是有超過4-5組人直接洽詢KYMCO門市經銷商預約試乘。 圖／鐘正芳 攝影

KYMCO翻轉既有市場 各領域機種持續創新

以「最得我心」品牌理念滿足市場需求的KYMCO，《大樂Dollar》不僅有全方位的使用機能與空間應用，全新研發的ISG引擎還搭配德國Continental噴射系統，具備同級最省油的先進引擎科技來呈現最佳油耗、最大扭力、無聲啟動的優越表現。

新世代水冷超級街跑《KYMCO RTS 135》更是具備稱霸業界的14.2 PS最大綜效輸出馬力，藉由偵測騎士油門動作，讓ISG馬達動力瞬間輸出動力，賦予更好的加速性能，達到人車一體的騎乘感受。重點是RTS 135的ISG智慧賦能油電科技，可將性能、節能完美融合並且不犧牲油耗，以全新動力科技來實現永續目標。

無論大樂Dollar或是RTS 135皆擁有KYMCO最先進的動力科技，並創造出許多超越同級的賣點。圖／李清宇 攝影

在電動機車充電與換電各有擁護者的態勢下，KYMCO全盤思考接納廣大聲音正式進入ionex Uno創世紀時代。於《永續好日子X 2024逆轉園遊會》現場展示的《S7R Techno》，就是擁有支援充電模式以及換電功能的劃時代新電動機車，透過最靈活的能源補充方式，讓所有人都可以輕鬆享受無拘無束的零碳排純電二輪生活。

ionex Uno創世紀時代透過可充電、可換電的靈活能源補充方式，輕鬆享受無拘無束的零碳排純電二輪生活。 圖／李清宇 攝影

最大獎省油冠軍節能車K1 LED 現場開獎直接送出

在《永續好日子X 2024逆轉園遊會》只要挑戰六個永續關卡並完成六關集章即獲轉扭蛋一次，每日有超過200份神祕小禮與多項大獎。當中最大獎就是省油冠軍節能車《KYMCO K1 LED》乙台，最後由台北松山 郭先生帶著一家大小幸運抽出。

身為國民車科技標竿的《KYMCO K1 LED》，配有領先對手的汽車級LED大燈、同級最大9.8PS馬力、穩固的後雙避震設計，再結合GREEN POWER II新世代節能引擎，以及德國馬牌CONTINENTAL噴射科技，動力飽滿充沛之餘每公升還能跑61.8公里的1級能源效率成績，對於環境和能源友善更是永續相當重要的一環。