eTag用戶突破820萬 申辦停車扣繳可抽回饋金及iPhone15
遠通電收eTag用戶突破820萬，為鼓勵車主使用eTag停車扣繳服務，即日起至12月31日止，新申辦停車扣繳服務，可抽uTagGo「減碳車幣」888元與iPhone15等好禮；另響應高雄市推動數位停車服務，加碼高雄市路邊停車每筆回饋5元減碳車幣，可折抵停車費與國道通行費。
遠通電收今指出，eTag自動儲值用戶數已突破315萬，其中連結「eTag停車扣繳」服務達150萬戶。為響應綠色行車，ETC聯名銀行祭出申辦優惠，遠東商銀樂行卡新戶申辦eTag停車扣繳及eTag自動儲值，最高回饋價值2500元；申辦台新ETC聯名卡、eTag自動儲值及eTag停車扣繳，最高可享300元eTag折抵金。
為鼓勵民眾申辦「eTag停車扣繳」，即日起至113年12月31日，新申辦「eTag停車扣繳」服務，月月可抽uTagGo「減碳車幣」888元與iPhone15等。
遠通電收表示，民眾申辦eTag停車扣繳，可享停車繳費免下車、免開窗，以及全台路邊停車自動扣繳，並可代同步扣國道通行費；由於停車費與通行費均採自動代扣，民眾不用擔心忘記繳費及受罰，縣市政府也不須耗費人力催繳或處理重複繳費退款問題，還能減少停車怠速造成的碳排放，有益環保。
遠通電收表示，六都公有停車場逐步導入「eTag停車扣繳」數位停車服務。台北市為第一個在路邊停車及公有停車場全面導入eTag停車扣繳的城市，且使用率逐年攀升，2023年交易量達250萬次，較2022年140萬交易量成長近8成，更是2021年交易57萬次的3倍，3年來減碳170萬公噸，相當於14萬棵樹一年的碳吸收量。
另外，高雄市積極推動智慧停車，7月於北高雄地區再推700格智慧停車格，鼓勵市民申辦uTagGo App會員，並加辦停車扣繳自動代扣停車費。遠通電收表示，新用戶在高雄路邊停車每筆可回饋5元減碳車幣，活動期間每車最高回饋50元，每月再抽10名888元減碳車幣及iPhone 15。
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