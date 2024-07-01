快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

eTag用戶突破820萬 申辦停車扣繳可抽回饋金及iPhone15

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市公有停車場已全面導入「eTag停車扣繳」服務。圖／遠通電收提供
台北市公有停車場已全面導入「eTag停車扣繳」服務。圖／遠通電收提供

遠通電收eTag用戶突破820萬，為鼓勵車主使用eTag停車扣繳服務，即日起至12月31日止，新申辦停車扣繳服務，可抽uTagGo「減碳車幣」888元與iPhone15等好禮；另響應高雄市推動數位停車服務，加碼高雄市路邊停車每筆回饋5元減碳車幣，可折抵停車費與國道通行費。

遠通電收今指出，eTag自動儲值用戶數已突破315萬，其中連結「eTag停車扣繳」服務達150萬戶。為響應綠色行車，ETC聯名銀行祭出申辦優惠，遠東商銀樂行卡新戶申辦eTag停車扣繳及eTag自動儲值，最高回饋價值2500元；申辦台新ETC聯名卡、eTag自動儲值及eTag停車扣繳，最高可享300元eTag折抵金。

為鼓勵民眾申辦「eTag停車扣繳」，即日起至113年12月31日，新申辦「eTag停車扣繳」服務，月月可抽uTagGo「減碳車幣」888元與iPhone15等。

遠通電收表示，民眾申辦eTag停車扣繳，可享停車繳費免下車、免開窗，以及全台路邊停車自動扣繳，並可代同步扣國道通行費；由於停車費與通行費均採自動代扣，民眾不用擔心忘記繳費及受罰，縣市政府也不須耗費人力催繳或處理重複繳費退款問題，還能減少停車怠速造成的碳排放，有益環保。

遠通電收表示，六都公有停車場逐步導入「eTag停車扣繳」數位停車服務。台北市為第一個在路邊停車及公有停車場全面導入eTag停車扣繳的城市，且使用率逐年攀升，2023年交易量達250萬次，較2022年140萬交易量成長近8成，更是2021年交易57萬次的3倍，3年來減碳170萬公噸，相當於14萬棵樹一年的碳吸收量。

另外，高雄市積極推動智慧停車，7月於北高雄地區再推700格智慧停車格，鼓勵市民申辦uTagGo App會員，並加辦停車扣繳自動代扣停車費。遠通電收表示，新用戶在高雄路邊停車每筆可回饋5元減碳車幣，活動期間每車最高回饋50元，每月再抽10名888元減碳車幣及iPhone 15。

「eTag停車扣繳」新戶代扣高雄路邊停車費，每筆可折5元。圖／遠通電收提供
「eTag停車扣繳」新戶代扣高雄路邊停車費，每筆可折5元。圖／遠通電收提供
高雄市7月1日增設700格智慧停車格，並鼓勵民眾加辦「eTag停車扣繳」自動代扣停車。圖／遠通電收提供
高雄市7月1日增設700格智慧停車格，並鼓勵民眾加辦「eTag停車扣繳」自動代扣停車。圖／遠通電收提供

eTag 停車費 減碳

延伸閱讀

eTag用戶破820萬 申辦停車扣繳可抽回饋金

童子賢再談核電：在那邊挪來挪去，台積優勢恐消失

華航減碳目標通過 SBTi 審查引領台灣航空業

華航減碳目標通過SBTi審查 松山羽田航線明年試添加SAF

相關新聞

8縣市豪大雨！明天仍高溫炎熱 這天午後雷陣雨範圍擴大

未來1周各地普遍高溫仍有32至36度，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天各地多雲到晴，午後中部以北、各地山區有短暫雷陣雨，...

立委揭6千掛號費優先排病床 衛福部允了解狀況

衛生福利部今年3月公告取消醫療院所掛號費上限，民眾憂漲聲響起，立委今天揭露有醫療機構祭出「新台幣6000掛號費可優先排病...

花蓮振興單月4.8萬人申請住房 李孟諺：雪隧進宜蘭車流回升

0403地震重創花蓮觀光，交通部觀光署6月祭出平假日住宿補助1000元、500元振興方案，但住房率仍低迷，為此，觀光署再...

799處路口改善僅4縣市有進度 年底前未完成回歸一般補助

為達到以人為本、人與車相容共享、安全便利的目標，交通部、內政部與地方政府，共同合作完成行人交通設施，預計今年底將完成79...

交通事故總死亡數首達減少5%目標 1到4月死傷降

交通部今天公布最新道安數據統計，今年1到4月在受傷人數、死亡人數上都達到跟去年同期相比減少5%的目標值，其中總死亡人數是...

青年把含糖飲料當水喝致洗腎 醫師3建議讓夏季健康解渴

酷夏來臨，不少民眾會以清涼飲料解渴，但若當水喝，恐免不了糖尿病、腎臟病等危機。台北慈濟醫院腎臟內科王奕淳醫師指出，曾有年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。