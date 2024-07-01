他返鄉創愛樂管絃樂團 後天出國台語音樂劇登世界舞台

桃園返鄉的音樂人唐詩傑創立唐爵愛樂管弦樂團12年來，培養許多在地古典音樂人才和開發在地音樂作品，該樂團學生組成的青少年樂團，本月3日受邀赴奧地利維也納參加國際青少年音樂節，唐詩傑今天表示，這次將演奏台語音樂劇「泰平時代—大成百年」，以古典樂形式述說台灣近代史，代表台灣在世界舞台上演出，非常有意義。

39歲唐詩傑自台中教育大學音樂學系畢業，他在退伍後回到故鄉桃園，為培養更多古典音樂人才、開發桃園在地音樂作品，12年前成立唐爵愛樂管弦樂團，包括青少年樂團，團員介於12到24歲之間；職業樂團，團員來自各校音樂老師組成，該團2019年登上國家音樂廳演出。

唐詩傑說，這次赴維也納演奏的台語歷史音樂劇「泰平時代—大成百年」，是大成國小100周年紀念創作，以日治時期台灣教師邱創忠的生命歷程貫穿全劇，講述邱創忠百年前在日本統治下，維護傳統文化信仰的情操，搭配同時期音樂家所創作的台灣唱片作品，將台灣近代史以古典樂形式在國際舞台上展現，很有意義。