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他返鄉創愛樂管絃樂團 後天出國台語音樂劇登世界舞台

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
唐爵愛樂管弦樂團青少年團員後天赴奧地利維也納參加國際青少年音樂節，演奏台語音樂劇。記者曾增勳／攝影
唐爵愛樂管弦樂團青少年團員後天赴奧地利維也納參加國際青少年音樂節，演奏台語音樂劇。記者曾增勳／攝影

桃園返鄉的音樂人唐詩傑創立唐爵愛樂管弦樂團12年來，培養許多在地古典音樂人才和開發在地音樂作品，該樂團學生組成的青少年樂團，本月3日受邀赴奧地利維也納參加國際青少年音樂節，唐詩傑今天表示，這次將演奏台語音樂劇「泰平時代—大成百年」，以古典樂形式述說台灣近代史，代表台灣在世界舞台上演出，非常有意義。

39歲唐詩傑自台中教育大學音樂學系畢業，他在退伍後回到故鄉桃園，為培養更多古典音樂人才、開發桃園在地音樂作品，12年前成立唐爵愛樂管弦樂團，包括青少年樂團，團員介於12到24歲之間；職業樂團，團員來自各校音樂老師組成，該團2019年登上國家音樂廳演出。

唐詩傑說，這次赴維也納演奏的台語歷史音樂劇「泰平時代—大成百年」，是大成國小100周年紀念創作，以日治時期台灣教師邱創忠的生命歷程貫穿全劇，講述邱創忠百年前在日本統治下，維護傳統文化信仰的情操，搭配同時期音樂家所創作的台灣唱片作品，將台灣近代史以古典樂形式在國際舞台上展現，很有意義。

這次受邀赴奧地利維也納參加國際青少年音樂節演出的青少年樂團，團員來自武陵高中、中興與大成國中音樂班、大成與西門國小、東興國中樂團學生，團員在課業、學習音樂雙重壓力下，常犧牲假日團練，大提琴團員陳宥希說學音樂雖然辛苦，能登上世界舞台是難能可貴的經驗，她非常期待。

唐爵愛樂管弦樂團青少年團員後天赴奧地利維也納參加國際青少年音樂節，演奏台語音樂劇。記者曾增勳／攝影
唐爵愛樂管弦樂團青少年團員後天赴奧地利維也納參加國際青少年音樂節，演奏台語音樂劇。記者曾增勳／攝影

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