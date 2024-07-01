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立委揭6千掛號費優先排病床 衛福部允了解狀況

中央社／ 台北1日電
衛福部長邱泰源。聯合報系記者邱德祥／攝影
衛福部長邱泰源。聯合報系記者邱德祥／攝影

衛生福利部今年3月公告取消醫療院所掛號費上限，民眾憂漲聲響起，立委今天揭露有醫療機構祭出「新台幣6000掛號費可優先排病床」，衛福部邱泰源承諾一定會進一步了解狀況。

衛福部今年3月4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫療院所掛號費不再受限於全國統一門診150元上限規定，多數院所暫時「按兵不動」，都會區約為200到300元之間，部分診所已經或準備推出掛號費破千元的VIP門診，少數院所選擇逆向降價回饋。

民進黨立委林淑芬今天在立法院社會福利及衛生環境委員會提到，掛號費全面回歸市場機制後，有醫療機構以「優先排病床」為誘因，掛號費高達6000元。她以2500元禾馨體系特約門診掛號費作「考題」，質疑衛福部對掛號費的掌握度，擔心階級醫療時代來臨。

醫療機構評估掛號費漲價與否，通常會考慮病人流失風險，面對出現極高掛號費，「掛號費太貴，就會沒人會想去」，邱泰源表示，會再去了解狀況。他說，民眾透過健保查詢的掛號費資料一定屬實，但特約掛號費、自費項目無法顯示。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良表示，以「全民健保行動快易通健康存摺APP」查詢，醫療機構掛號費資料登載錄達98%，強調民眾一定都查得到，包含林淑芬點名的禾馨診所，全民健保行動快易通顯示掛號費費用為300元。

健保 衛福部 邱泰源

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