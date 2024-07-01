影／星宇航空台北-富國島開航 實境秀5人選首度亮相

星宇航空今天（1日）開航台北-富國島航線，也是星宇插旗越南的第四個航點，將以每周五班往返，提供嚮往海島度假的旅客免簽證新航點選擇。首航班機JX-705於下午15時啟航。為慶祝星宇航空富國島航點開航，機場公司派出消防隊噴灑水門禮祝賀，該班機預計於下午17時55分抵達富國島。

星宇航空表示，首航活動搭配與VOGUE共同企劃「戀夏富國島實境」實境節目，因此特別在候機室內打造超時尚放大版VOGUE雜誌，讓旅客輕鬆化身封面女郎及男神。此外，星宇航空準備SNOOPY富國島聯名收納包，以及雅詩蘭黛最新推出的高效防曬隔離乳做為首航禮，讓旅客安心打包行李度假並享受海島艷陽。

「戀夏富國島」實鏡秀人選今日首度亮相，來自台大法律系的氣質美少女珈儀表示，當初經朋友告知這項活動便決定參加，因為自己很喜歡看配對節目，想藉由活動體驗以第三人稱角度審視自己與異性交流的過程。五位實境秀人選於登機前，一同在主題背板前拿著特別準備的拍照道具合影留念，現場氣氛熱絡歡樂。