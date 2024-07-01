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陸港澳旅遊燈號調升為橙色 李孟諺：有多人被扣押情況

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
陸委會27日宣布調升大陸地區旅遊的燈號，從黃色變為橙色。聯合報系資料照
陸委會27日宣布調升大陸地區旅遊的燈號，從黃色變為橙色。聯合報系資料照

為反制中國大陸發布的「反台獨22條意見」，陸委會27日宣布調升大陸地區旅遊的燈號，從黃色變為橙色，並「強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。交通部長李孟諺表示，近期都能看到許多國人到對岸旅遊、出差遭檢查，甚至符合條件還能檢查手機內容，更有多人被扣押留置情況。

旅遊警示分為紅（代表不宜前往，宜盡速離境）、橙（避免非必要旅行）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、灰（提醒注意）。

6月禁團令雖尚未解除，已組團的旅行社仍可如期前往，針對大陸地區旅遊警示燈升為橙色，是否會影響團客前往旅遊意願，李孟諺表示，這段期間中國大陸對於台灣法令指導的實施，也看到許多國人到對岸旅遊、出差遭盤查，甚至符合條件，還可檢查遊客手機內容，另外，從陸委會得到訊息，也有多人被扣押留置的情況。

李孟諺強調，橙色警示燈並非禁止前往旅遊，而是警示。中國大陸有這樣的執法狀況，政府有責任、有必要提醒國恩，但並不是禁止出團的意思，觀光數也正在調查赴陸旅遊團的實際出團數，這周會有實際統計數目，並重申橙色為提醒，國人到對岸旅遊要注意安全。

旅遊警示 李孟諺

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