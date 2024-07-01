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福州踩線團給馬祖高評價 返陸規畫各類主題旅遊行程

聯合報／ 記者李成蔭／連江即時報導
福州旅遊踩線團29日抵達馬祖後隨即展開密集參訪行程，因團員都是首次造訪馬祖，每到一處景點就頻頻拍照記錄。圖／民眾提供
福州旅遊踩線團29日抵達馬祖後隨即展開密集參訪行程，因團員都是首次造訪馬祖，每到一處景點就頻頻拍照記錄。圖／民眾提供

福州赴馬祖踩線團今下午返程，結束三天兩夜行程，團員們直呼馬祖非常有特色。負責行程的業者表示，陸方旅遊需求高，已經在設計行程，也希望盡速來團；連江縣府表示，踩線團已回去研議主題性遊程，接下來看他們如何規畫一般陸客團。立委陳雪生呼籲，政治少談一點，馬祖可以扮演兩岸的潤滑劑。

福州市旅遊協會會長韓鳴率領的福州市旅遊協會馬祖踩線團一行22人，今下午1時30分左右已搭船返回福州，團員感受及未來如何規畫馬祖及福州間的旅遊也引發關注。

負責這次行程的馬祖觀光協會理事長孫孝豪表示，團員們都覺得南竿北竿風景不錯，他們接下來回去也希望設計兩天一夜、三天兩夜等行程，尤其現在不少福州民眾也在詢問希望能到來。韓鳴表示，這次感受到馬祖獨特的風情與人文景觀，津沙、芹壁聚落建築群非常有特色。

孫孝豪指出，現在不知道中央政府如何安排陸客赴馬的情況，不過大陸及馬祖民眾都希望能盡快開放，尤其疫情導致旅遊中斷好幾年，目標是希望暑假內盡快開放；馬祖餐飲、旅宿業者也都盼陸客人流前來，可以振興觀光經濟。

連江縣旅行社商業同業公會理事長楊德意認為，這次活動可以說是良性的開始，希望兩岸未來持續堆疊善意，慢慢開放，現在馬祖的旅遊業者們都樂觀其成，相信這也是台灣旅遊業所希望的，除馬祖外台灣本島也應該要有陸客團。

連江縣政府秘書長張龍德表示，縣府非常歡迎大陸旅客到訪馬祖，這一次踩線團都是1990年後出生的青年，體驗到馬祖生態與文化，目前他們研議回去將開發主題性遊程，如生態團、文化團等，至於何時有一般團也要看陸方那邊情況。

陳雪生也說，熱烈歡迎踩線團，相信「有一就有二」、「好的開始就是成功一半」，馬祖可以扮演兩岸的潤滑劑，慢慢的希望兩邊不要兵凶戰危，我方也不應該再講旅遊警戒燈號等，「他們少講統、我們少講獨」，大家都來台灣玩，大陸戰機自然就撤。

福州赴馬祖踩線團引發討論後，陸委會今日表示，歡迎陸客盡速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。

福建旅遊業者赴馬祖踩線團成員合影，大多都是年輕人。圖／讀者提供
福建旅遊業者赴馬祖踩線團成員合影，大多都是年輕人。圖／讀者提供
福建旅遊業者赴馬祖踩線團今天下午抵達馬祖，團員在北海坑道搭乘搖櫓船追尋藍眼淚，都覺得很新奇好玩。圖／讀者提供
福建旅遊業者赴馬祖踩線團今天下午抵達馬祖，團員在北海坑道搭乘搖櫓船追尋藍眼淚，都覺得很新奇好玩。圖／讀者提供

行程 陸客 馬祖

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