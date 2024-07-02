公設兼顧美感 《城市解方》大秀成果

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
024城市美學展「城市解方」即日起至9月8日在松菸舉辦，經濟部盼透過展覽讓更多人看到更美、更便利的公共建設。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
024城市美學展「城市解方」即日起至9月8日在松菸舉辦，經濟部盼透過展覽讓更多人看到更美、更便利的公共建設。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

改善公共建設的同時加入美學，讓服務台、觀景台更漂亮、方便，民眾看了也很開心！經濟部即日起舉辦「2024城市美學展『城市解方』」至9月8日。展出包括台南西門商場環境再造、南庄遊客中心、新北陶瓷博物館與集集線二水車站的改造成果，讓民眾了解如何結合設計、建築、交通規劃與美學等面向改造城市。

現場包括經濟部次長林全能、民進黨立委吳思瑤等人都與會。林全能表示，設計是將城市地方特色與美，透過各種方案呈現出來的最佳策略，許多城市有很多服務空間，若能透過設計增加品質，保留城市特色並以不同方式呈現時，能夠讓更多人感受到城市的美感。

此次展覽以「找出公共場域的最佳解」為主題，聚焦城市地標、休憩據點、服務空間與旅運節點4大公共場合的再造方案，並將去年精選的10個縣市、14個改讚案例展出，讓民眾了解如何透過設計讓城市更便利，同時凸顯城市特色。

例如，台南西門商場融合「尋寶」與「回憶」兩大元素進行改造；二水車站的球燈設計不只美觀，也可作為未來轉乘的辨識目標。

「改善公共建築需要更多設計與民間意見！」台灣設計研究院副院長艾淑婷表示，希望推動公共服務創新示範，還有「城市美學平台小組」，吸引公部門參與。例如台南女中校園改造、台北捷運站再設計（中山站）、新北衛生所、鶯歌陶瓷博物館等案例，台北車站也藉由設計改造，順帶改善複雜的動線問題。

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