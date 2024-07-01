花蓮振興單月4.8萬人申請住房 李孟諺：雪隧進宜蘭車流回升

0403地震重創花蓮觀光，交通部觀光署6月祭出平假日住宿補助1000元、500元振興方案，但住房率仍低迷，為此，觀光署再加碼，不分平假日均補助1000元。交通部長李孟諺今表示，目前已有4.8萬人申請住房，雪隧進入宜蘭車流也回升，將會持續觀察。

李孟諺今下午主持道安記者會，針對花東住宿補助情況，李孟諺表示，花蓮住房補助方案6月開始，平日補助1000元、假日補助500元，花蓮一開始因頻傳餘震，影響住房率，因此6月22日起宣布加碼補助，不分平假日均補助1000元。

李孟諺指出，目前已有4.8萬人申請房間，等於入住房間數有4.8萬間，但實際入住人數會更多，因為目前規定1人限申請1次，1次可能不只入住1人，且有些人可能入住超過2次。

李孟諺進一步表示，花蓮6月住宿率7月才會統計出來，將再觀察住房率是否提升；另外，雪隧車輛進入宜蘭數量也明顯回升，前天雪隧單日車輛數達到3.9萬輛，回到地震前的水準。甚至假日4萬輛車數，將會持續觀察雪隧近到花蓮車輛數及鐵路搭乘情況。

李孟諺說，補助方案也包含團客補助、台灣觀光巴士優惠，也鼓勵各部會舉辦會議及員工自強活動旅遊，可優先選擇花東舉辦，這部分會請人事總處協助。