799處路口改善僅4縣市有進度 年底前未完成回歸一般補助

為達到以人為本、人與車相容共享、安全便利的目標，交通部、內政部與地方政府，共同合作完成行人交通設施，預計今年底將完成799處優先改善路口、2000處路口改善；另799處優先改善路口目前僅4縣市有成效，交通部表示，年底前完成改善，中央將全額補助，若沒完成就回歸一般補助。

交通部今召開道安記者會，針對行人交通安全設施部分，路政及道安司長黃運貴說明，中央補助地方政府的799處優先改善路口，目前縣市已完成58處、公路局已完成41處，合計共完成99處，目標今年底全數完成。

黃運貴指出，為提升省道路口安全，今年公路局轄管省道路口，預計在6個月內，也就是今年底前，完成2000處路口改善。黃運貴說，由於今年3月啟動，3至5月研擬推動方式及路口數量調查，5月辦理各項路口現勘作業，因此目前僅完成7處。

另外，行人專用時相及早開時相，截至今年6月25日止，已完成4821處，較上個月增加163處，本月以台北市增加52處最多；行人穿越道退縮全國已完成1818處，較上個月增加67處，本月以桃園市增加30處最多。

針對799處路口改善進度，除台北市、彰化縣、台南市、高雄市外，其他縣市都沒改善成效，黃運貴表示，目前大部分縣市還在規畫設計，但已設定目標值，今年9月底前要完成400處，年底799處全數完工。若今年底前完成改善的縣市，中央將全額補助，若沒完成，就回歸一般依縣市財力配比來補助。

另外，道安總動員民眾通報路口改善部分，今年1月1日至6月30日成案件數296件、完成件數144件，另從6月24日至30日為止，通報成案件數增加82案。

交通部長李孟諺表示，道安總動員平台共花了78萬元，重新優化原來的道安資訊查詢網。

對於外界質疑，地方設置1999通道專線，中央又設道安總動員，是否有疊床架屋疑慮且增加通報程序、延長處理時間？李孟諺說，民眾看到道路不平、設施有缺失毀損欲通報時，可能無法分辨是地方還是中央轄管，但道安總動員是中央單一平台，民眾在平台通報後，中央就會幫忙通知該主管機關。