童醫院試辦遠距醫療 嘉惠越南台商眷屬幹部

童綜合醫院今天與越南台灣商會聯合總會簽署合作備忘錄，讓具有健保身分在越南的台商，能透過通訊軟體遠距視訊看診拿藥，預計可嘉惠8萬多名台商、眷屬及幹部。

「通訊診察治療辦法」7月1日修正實施，童綜合醫院今天啟動公益遠距醫療「看醫生」越南地區試辦計劃，總院長童敏哲與越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞簽署合作備忘錄。

健保署副署長龐一鳴表示，「看醫生」公益遠距醫療服務是屬自費服務，使用全民健保的身分認證，以及雲端藥歷跟健康存摺，在資訊共享的基礎下，讓病人可接受醫師更好的照顧和治療。

龐一鳴指出，因健保法規定在國內就醫才可使用健保，海外就醫需在急迫狀況下以自墊核退的方式，台商自願用自費方式解決醫療問題，是目前較好的管理方式。

越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞說，目前在越南的台商加上眷屬及幹部約8萬多，疫情期間發現台商往返台灣不便，隨著台商年紀漸長，有醫療照顧需求，經多次溝通協調促成公益遠距醫療「看醫生」越南試辦計畫，目前以慢性病為主。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，以往的通訊診察治療辦法只限離島偏鄉，此次加入海外國人，無論日間或半夜不舒服都可連線急診。副院長吳肇鑫說，以往通訊診察治療辦法，只針對國外的外國人，國人在國外反而沒有被照顧到。感謝通訊軟體Line跟中華電信以公益出發鼎力相助，未收取費用，希望可提供全方位的醫療，給予海外國人最大的後盾。

公益遠距醫療「看醫生」越南地區試辦計劃，越南台商可透過LINE連結至童綜合醫院進行線上預約掛號，使用中華電信的遠距醫療視訊平台看診，醫師診察、治療、開立處方，使用線上繳費支付醫療費用，由家人到醫院藥局領藥，寄送給海外台商。