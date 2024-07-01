快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

童醫院試辦遠距醫療 嘉惠越南台商眷屬幹部

中央社／ 台中1日電

童綜合醫院今天與越南台灣商會聯合總會簽署合作備忘錄，讓具有健保身分在越南的台商，能透過通訊軟體遠距視訊看診拿藥，預計可嘉惠8萬多名台商、眷屬及幹部。

「通訊診察治療辦法」7月1日修正實施，童綜合醫院今天啟動公益遠距醫療「看醫生」越南地區試辦計劃，總院長童敏哲與越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞簽署合作備忘錄。

健保署副署長龐一鳴表示，「看醫生」公益遠距醫療服務是屬自費服務，使用全民健保的身分認證，以及雲端藥歷跟健康存摺，在資訊共享的基礎下，讓病人可接受醫師更好的照顧和治療。

龐一鳴指出，因健保法規定在國內就醫才可使用健保，海外就醫需在急迫狀況下以自墊核退的方式，台商自願用自費方式解決醫療問題，是目前較好的管理方式。

越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞說，目前在越南的台商加上眷屬及幹部約8萬多，疫情期間發現台商往返台灣不便，隨著台商年紀漸長，有醫療照顧需求，經多次溝通協調促成公益遠距醫療「看醫生」越南試辦計畫，目前以慢性病為主。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，以往的通訊診察治療辦法只限離島偏鄉，此次加入海外國人，無論日間或半夜不舒服都可連線急診。副院長吳肇鑫說，以往通訊診察治療辦法，只針對國外的外國人，國人在國外反而沒有被照顧到。感謝通訊軟體Line跟中華電信以公益出發鼎力相助，未收取費用，希望可提供全方位的醫療，給予海外國人最大的後盾。

公益遠距醫療「看醫生」越南地區試辦計劃，越南台商可透過LINE連結至童綜合醫院進行線上預約掛號，使用中華電信的遠距醫療視訊平台看診，醫師診察、治療、開立處方，使用線上繳費支付醫療費用，由家人到醫院藥局領藥，寄送給海外台商。

台商 越南 遠距

延伸閱讀

醫療無國界／童綜合醫院啟動視訊看診 越南台商線上看診付費

通訊診療擴大適用今上路 醫院等待健保署出醫令碼

【2024越南暑假跟團懶人包】精選3條越南跟團旅遊路線，帶你遊走所有想得到的越南景點！

2024越南峴港必吃美食推薦！Phở Bắc 63超開胃、Che Lien消暑必備 「5大CP值超高平價美食」錯過可惜

相關新聞

8縣市豪大雨！明天仍高溫炎熱 這天午後雷陣雨範圍擴大

未來1周各地普遍高溫仍有32至36度，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天各地多雲到晴，午後中部以北、各地山區有短暫雷陣雨，...

立委揭6千掛號費優先排病床 衛福部允了解狀況

衛生福利部今年3月公告取消醫療院所掛號費上限，民眾憂漲聲響起，立委今天揭露有醫療機構祭出「新台幣6000掛號費可優先排病...

花蓮振興單月4.8萬人申請住房 李孟諺：雪隧進宜蘭車流回升

0403地震重創花蓮觀光，交通部觀光署6月祭出平假日住宿補助1000元、500元振興方案，但住房率仍低迷，為此，觀光署再...

799處路口改善僅4縣市有進度 年底前未完成回歸一般補助

為達到以人為本、人與車相容共享、安全便利的目標，交通部、內政部與地方政府，共同合作完成行人交通設施，預計今年底將完成79...

交通事故總死亡數首達減少5%目標 1到4月死傷降

交通部今天公布最新道安數據統計，今年1到4月在受傷人數、死亡人數上都達到跟去年同期相比減少5%的目標值，其中總死亡人數是...

青年把含糖飲料當水喝致洗腎 醫師3建議讓夏季健康解渴

酷夏來臨，不少民眾會以清涼飲料解渴，但若當水喝，恐免不了糖尿病、腎臟病等危機。台北慈濟醫院腎臟內科王奕淳醫師指出，曾有年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。