影／華航台北-西雅圖7月14日開航 直飛彩繪彩繪現身桃捷列車

飛航北美的交通市場在疫後復甦強勁，華航將於7月14日開航台北-西雅圖直飛航班，每周5班，為了替14日開航暖身，華航與桃園大眾捷運公司合作，在今天推出「華航直飛西雅圖彩繪列車」，即日起至7月31日期間限定推出。此外，旅客。乘客只要拍攝彩繪列車照片，31日前於華航臉書官方粉絲頁活動貼文投稿，就有機會獲得台北西雅圖來回機票、首航禮等獎品。

中華航空公司客運處長華德麟表示，北美在疫後市場蓬勃，華航目前在北美地區共有美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等5個航點，其中獨家直飛安大略，隨著西雅圖航線啟動，華航美洲航網將擴大至6個直飛航點，每周總計超過40班次往返美加地區，加上華航在東南北亞的航網，將提供旅客更便捷服務。

華德麟指出，中華航空台北直飛西雅圖14日正式啟航，考慮到機場捷運是消費者進出機場通勤最常使用的交通工具，華航首次跟桃捷公司合作打造華航直飛西雅圖彩繪列車，希望增加民眾對華航直飛西雅圖的印象，進一步體驗台北直飛西雅圖航線。

華航表示，「華航直飛西雅圖彩繪列車」以漸層紫色天幕為基底，由甜美專業的空服員帶領旅客遊覽西雅圖最受歡迎景點，包含太空針塔、大摩天輪、派克市場、雷尼爾山及流行文化博物館等，打造最美的捷運列車。車廂握把上也有小驚喜，笑臉可掬的華航空服員吸引乘客目光，讓通勤時光更添活力。

彩繪列車將於桃園捷運普通車路線運行，從A1台北車站到A22老街溪站每站停靠月台，即日起至7月31日期間限定推出。