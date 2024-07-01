今年1至4月道安事故統計公布 屏東縣死亡人數最多原因曝光

交通部今舉辦道安記者會，為交通部長李孟諺520上任後首次召開。根據最新交通事故資料，今年1至4月道交通事故件數、死傷均較去年同期減少，死亡人數減少57人，減幅5.5％，為首次達成降5％目標值；縣市道安成效部分，整體死亡比例最高為屏東縣、行人死亡比例最高為新竹市。

今年1至4月，道路交通事故12萬8003件，相比去年同期減少6384件，減幅4.8%；受傷人數17萬1005人，相比去年同期減少9482人，減幅5.3%；死亡人數982人，相比去年同期減少57人，減幅5.5％，交通部表示，這也是歷年來首次達到降5％目標值。

此外，機車、高齡者、酒駕、行人、兒少也都較去年同期減少。今年1至4月機車事故死亡數590人，占60.1％，相比去年同期649人，減少59人，減幅9.1％；高齡者死亡396人，占40.3％；酒駕造成死亡數68人，較去年同期減少27人，減幅28.4％；行人死亡133人，較去年同期減少1人，減幅0.7％；兒少死亡數30人，較去年同期減少，減幅6.3％。

縣市道安成效部分，連江縣至今0死亡，其他縣市增加情形，整體死亡人數以屏東縣增加18人最多，台南市減少最多，共減少18人；行人死亡數則以新竹市增加10人最多，談北市減少最多，共減少12人。另每10萬人死亡人數，整體死亡比例最高為屏東縣12.2人、行人死亡比例最高為新竹市2.4人，連江縣則都是0人。

李孟諺說明，屏東縣整體死亡數最高，分析主因為機車、長輩，與城鄉差距有關，很多情況都是長輩騎機車時，對交通安全較沒注意，因此在產業道路或沒交通號誌處發生事故。屏東縣政府回報，今年5月情況已有所改善。

李孟諺進一步指出，針對新竹市行人死亡數，多發生在路口行人穿越，車輛因視線不良發生死亡事故，已請新竹市政府進行路口改善，包含行人道退縮、行人專用時相、行人早開時相等，新竹市政府通報，今年5至6月情況已有改善，相關數字後續會再統計。

李孟諺表示，今年1至4月死亡人數為982人，其中590人與機車有關，占60.1%；從年齡分析，18至24歲者占12％，65至84歲者占33％。分析結果機車為主要肇事原因，且18至24歲及65至84歲等2個年齡層占比很高，肇事原因主要是恍神、緊張、酒駕等，未來將進一步分析並找出相關對策。