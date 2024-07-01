南投人倫林道資源多元 林保署攜手民間發展生態旅遊

林業保育署南投分署轄管的人倫林道，有豐富生態資源、伐木歷史、原住民文化，南投分署攜手丹大布農協會發展人倫生態旅遊，宣傳布農文化並帶動地方發展，讓部落與山林永續長存。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，人倫林道位於南投縣信義鄉及水里鄉，屬濁水溪流域集水區範圍，是巒大事業區重要作業幹道，因鄰近人倫社而得名，是直營伐木所需而修築。

南投林業分署表示，舊人倫工作站民國74年隨直營伐木任務結束一起走入歷史，後續在林道18公里處新設人倫分站，是通往西巒大山登山口必經要道，海拔高度約1500公尺，雲霧繚繞且氣候宜人，森林生態資源豐富，遙望群峰間還可見日月潭。

南投林業分署指出，2020年起積極輔導南投縣丹大布農生態旅遊協會從培養解說員、生態資源調查與監測、整合在地服務業者合作機制做起，也在人倫林道18公里處由族人就地取材重構木馬道、多功能涼亭、整修養路班小屋、生態廁所等，逐漸建構完整優質旅遊服務。

南投分署表示，考量生態教育場域承載量，協會媒合旅行社採預約設定每天遊客量，降低自然環境影響，透過文史解說及生態導覽，讓遊客感受山林之美及森林療癒；丹大地區擁有豐富「里山資本」，盼以生活、生產、生態「三生一體」建立生態旅遊品牌。