南投人倫林道資源多元 林保署攜手民間發展生態旅遊
林業保育署南投分署轄管的人倫林道，有豐富生態資源、伐木歷史、原住民文化，南投分署攜手丹大布農協會發展人倫生態旅遊，宣傳布農文化並帶動地方發展，讓部落與山林永續長存。
農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，人倫林道位於南投縣信義鄉及水里鄉，屬濁水溪流域集水區範圍，是巒大事業區重要作業幹道，因鄰近人倫社而得名，是直營伐木所需而修築。
南投林業分署表示，舊人倫工作站民國74年隨直營伐木任務結束一起走入歷史，後續在林道18公里處新設人倫分站，是通往西巒大山登山口必經要道，海拔高度約1500公尺，雲霧繚繞且氣候宜人，森林生態資源豐富，遙望群峰間還可見日月潭。
南投林業分署指出，2020年起積極輔導南投縣丹大布農生態旅遊協會從培養解說員、生態資源調查與監測、整合在地服務業者合作機制做起，也在人倫林道18公里處由族人就地取材重構木馬道、多功能涼亭、整修養路班小屋、生態廁所等，逐漸建構完整優質旅遊服務。
南投分署表示，考量生態教育場域承載量，協會媒合旅行社採預約設定每天遊客量，降低自然環境影響，透過文史解說及生態導覽，讓遊客感受山林之美及森林療癒；丹大地區擁有豐富「里山資本」，盼以生活、生產、生態「三生一體」建立生態旅遊品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言