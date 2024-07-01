癌症新藥基金 百億公務預算挹注拚115年達標

成立「百億癌症新藥基金」是總統賴清德政見，衛福部長邱泰源今天表示，從今年起預計3年將癌症新藥基金公務預算拉至新台幣百億元，今年底前完成作業要點，以利後續規劃。

台灣健保資源有限，病患常買不起自費高價新藥，病友團體近年呼籲，另以公務預算成立新藥基金，避免癌症新藥納入健保給付平均需要苦等787天。行政院日前定案明年起額外公務預算挹注癌症新藥基金，脫鉤健保。

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛生福利部進行「有關健保合理支付、保障醫護人員收入、設置百億癌症基金及健康投資等事項」專題報告。

邱泰源在會中表示，今年健保總額新台幣24.29億元為暫時性支付預算專款，明年起公務預算挹注60億元，115年起的100億元屬於長久性支持，不會中斷。

癌症新藥基金3年內達到百億，健保署長石崇良強調，這筆錢僅針對療效、財務評估不確定的癌症新藥，提供暫時性支付期間蒐集臨床試驗及真實世界資料，3年後評估療效，若證實有效將納入常態健保給付；反之，評估無效應退出暫時性支付，以利基金支應其他新藥。

另外，健保總額事先匡列預算金額，醫療超量會稀釋點值，113年健保總額高達新台幣8755.35億元，是近8年首達成長率上限，即使如此，不僅新藥納入健保緩慢，醫界依舊面臨醫療院所經營困難、醫事人員血汗，多名立委提出健保「1點1元」修法草案。

邱泰源重申，在避免造成民眾太多壓力前提之下，健保正在一步步改革，從體制改革，找出可運用的健保財源，第1類財源是政府應落實負擔36%健保，預計可增加133億元；第2類是公衛項目脫鉤健保，改由公務預算支應，每年可多出100多億元。

兩者相加，健保明年初步有望多出超過200億元的空間。邱泰源說，以現行健保總額制度而言，「1點1元」不易達成，但透過明年增加200億元的空間，西醫基層及醫院的點值可望從約0.9元上升到0.92元至0.93元，相信「1點1元」是所有人期待，不論是醫界或一般民眾都希望台灣醫療品質更進步。