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花蓮旅遊補助已近5萬房 交長：雪隧車流顯著回升

中央社／ 台北1日電

403地震衝擊花蓮觀光，觀光署6月起祭出國旅補助盼振興花蓮觀光。交通部長李孟諺今天說，截至目前為止，已有4萬8000人申請旅遊補助，且雪隧進宜蘭的車輛數也有顯著回升。

403地震重創花蓮觀光，交通部觀光署推出獎勵措施，6月1日起入住花蓮合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚依實際住宿房價最高補助新台幣1000元、假日（週五至週日）每房每晚依實際住宿房價最高補助500元；6月24日起平假日都為1000元。

振興花蓮補助上路1個月，交通部長李孟諺今天接受媒體訪問表示，截至目前已有4萬8000人申請補助，也就是說6月入住花蓮至少有4萬8000房間數，實際會比這個還多。

李孟諺說，希望可以有更多人到花蓮旅遊，但目前還要持續觀察，6月住房率還要晚一點才會有詳實資料。

李孟諺說，在宜蘭方面，雪隧往宜蘭的車輛數明顯回升，已回到地震前的水準，顯示進宜蘭已有顯著回升，將密切觀察車輛數、鐵路搭乘數以及住房率。

李孟諺說，除了住房補助外，這次還推動團客補助、台灣好行及台灣觀巴都有優惠，也鼓勵各部會所屬相關會議跟企業員工自強活動可優先舉辦在花蓮。

另外，陸委會6月27日起調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行；李孟諺表示，橙燈只是提醒旅客，中國有發布一些新的法令實施，且實際案例上也有多名台灣旅客在中國受盤查，甚至有多人被扣押跟留置。

交通部長 李孟諺 花蓮

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