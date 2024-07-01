交通事故總死亡數首達減少5%目標 1到4月死傷降

交通部今天公布最新道安數據統計，今年1到4月在受傷人數、死亡人數上都達到跟去年同期相比減少5%的目標值，其中總死亡人數是歷年來首度達標。

根據交通部最新統計，今年1到4月道路交通事故共有12萬8003件，比去年同期減少4.8%；受傷人數17萬1005，較去年同期減少5.3%；死亡人數982人，較去年同期減少5.5%。根據統計數據，機車、高齡者、酒駕、行人及兒少都較去年同期減少。

以各縣市來看，交通部路政及道安司長黃運貴在記者會上表示，在30日死亡人數、機車死亡人數跟高齡死亡人數方面，屏東縣都表現最差；行人死亡人數表現最差的是新竹市；酒駕死亡人數表現最差的是雲林縣；台北市在機車死亡人數上跟屏東縣並列最差。

30日死亡人數跟酒駕死亡人數表現最好的則是台南市；行人死亡人數表現最好的是台北市；機車死亡人數表現最好的是台中市；高齡死亡人數最好的則是嘉義縣。

交通部長李孟諺表示，未來每個月都將召開記者會對外公布道安的執行成果，今年1到4月整體交通安全事故跟死亡率都有下降，而各縣市表現最差的屏東縣主要是在機車族跟長輩部分，已經有跟縣府聯繫，將會加強長輩騎機車的協助跟講習。

李孟諺說，今年1到4月的死亡人數有6成跟機車有關，尤其18歲到24歲跟65歲以上到84歲這2個年齡層的比例很高，將是未來努力重點。

黃運貴補充，總死亡人數是歷年來首次達到減少5%的目標值，後續當然希望減少越多越好，未來也會根據2030年的目標值，訂定每年都要比112減少多少比例為目標，並做滾動式檢討。

另外，交通部表示，在799處優先改善路口方面，目前已完成99處，今年底將全數完成，公路局所轄管的省道路口，今年底也將預計完成2000處路口改善。

交通部指出，成立的道安總動員平台今年累積至6月底有296件成案，144件已經完成。李孟諺表示，道安總動員平台可以讓民眾不用去分辨需要改善的道路轄管的是哪個單位，只要提報就會幫忙協助請主管機關進行處理。