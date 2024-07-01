20年沒漲！桃市警局60元便當飄香43年 豐富菜色曝光

民生物價不斷上漲，很多小吃再也不見銅板價，不過桃園市警察局員工餐廳卻販售著只要60元的超高CP值便當，佛心價格希望警察們勤務之餘別餓肚子，價格維持近20年不變，甚至飄香位於隔壁的桃園市政府，中午總吸引許多員工搶著團購。

桃園市警察局3樓員工餐廳開張以來，迄今已有43年歷史，早期餐廳幫廚人才濟濟，警察同仁的早午晚餐由餐廳一手包辦，其中最夯的早餐15元吃到飽，有饅頭、稀飯及配菜等，隨著時代變遷早餐停辦，但仍持續供應午晚餐。

過去桃園市警局餐廳採用桌菜方式，一個人60元、八個人包桌才480元，保證吃到飽，夏天除提供湯品外，不時還有冷飲，讓警察同仁下勤務不怕沒得吃，即使新冠疫情爆發後改為便當形式，但60元的價格維持近20年不變，在物價高漲之時，超高的CP值也吸引市府員工中午團購，多變化的主菜及配菜讓人吃不膩，其中主持營運的重要推手、伙委長范揚瀧將在今年7月16日屆齡退休，警局同仁聽問消息後紛感不捨。