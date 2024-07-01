搶暑假國旅商機 新北限量輕旅行、巴士一日遊今開賣

為搶搭暑假國內觀光旅遊潮，新北經發局結合19家觀光工廠、產業文化館，規畫輕旅行套票、巴士一日遊等4大系列活動，可從7月1日一路暢遊到12月31日。其中巴士一日遊、輕旅行套票分別限量10場次、600組套票，今下午3點在KKDAY平台搶購。

新北經發局說，今年整合經發局、教育局與觀旅局等跨局處資源，規畫「青春造一夏」系列活動，活動期間推出超值輕旅行套票、主題巴士一日遊、完成指定任務還有機會獲得最高1500元新北幣及抽獎好康。經發局說，輕旅行套票優惠價300元，可到2家觀光工廠遊玩體驗，套票包含門票、導覽、DIY體驗、特色小禮品商品抵用券等。

另外，巴士一日遊則針對不同地域，規畫8條不同主題的巴士遊程，可攜帶毛小孩共遊及體驗手作，每條路線遊程限量1場次計30名額，每人優惠價599元，且父親節當周2場次還有提供親子專屬一日遊，預計7月中旬開賣，若由爸爸報名，可帶1位孩童免費參加。

經發局說，7月1日至8月31日到觀光工廠、產業文化館完成指定低碳任務，拍照上傳回填專屬問券，即獲得100元新北幣，每人最高可得新北幣1500元，還有機會抽到最大獎APPLE WATCH。