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台中最便宜！中央公園創研21停車月票1500元買1月送2月

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中央公園創研21停車場，加碼優惠買1個月送2個月。圖／交通局提供
中央公園創研21停車場，加碼優惠買1個月送2個月。圖／交通局提供

台中市西屯區中央公園停車場創研21停車場使用率原僅2成，交通局今年4月推出一次性購買5、6、7月停車月票，買1個月送2個月，優惠奏效，使用率增至6成；今再宣布8、9、10月停車月票一次購足，買1送2；買11、12月月票也享買1送1方案，台中最便宜。

中央公園靠近逢甲商圈的住宅區，車滿為患，距離不到500公尺的創研21停車場，市府舉辦大型活動時，可做配套停車場使用，但平日卻乏人問津，使用率僅2成。

交通局為提高使用率，推出一次性連續購買5、6、7月月票，買1個月送2個月活動，等於3個月只要1500元，一個月500元，結果一舉把停車率衝到6成。

創研21公有停車場月票每月原價1500元，交通局今宣布再加碼，8、9、10月停車月票一次購足，買1個月送2個月；買11、12月月票也享買1送1方案，台中最便宜。

臨櫃購票可至交通局、陽明市政大樓及台灣大道市政大樓聯合服務中心櫃檯，可上台中市停管處線上購票系統購買，開放時間每月1日至20日。

因月票系統設置限制僅可預購未來3個月的路外停車場月票，請民眾務必在7月1日至7月20日及10月1日至10月20日內購買，才能享活動優惠。

停車場 台中市 政大

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