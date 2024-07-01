締造柯南影史票房最高紀錄！《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》為什麼又暴紅？各大亮點一次看

《@@@名偵探柯南@@@》系列第27部電影《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》屢屢締造票房紀錄，已經成了柯南劇場版票房最高的作品。

《名偵探柯南》自1994年連載至今，它早已成了日本最具代表性的漫畫經典，在青山剛昌筆下，這是部描述高中生偵探工藤新一被黑衣組織灌下神祕藥物導致自己縮小後，他試圖調查該組織，以及破獲其他各種案件，找出讓自己能夠恢復原狀之解藥的故事。

變回國小生的他，情急之下化名江戶川柯南，寄住在青梅竹馬毛利蘭和其父親兩光偵探毛利小五郎家中，憑藉過人的推理能力和阿笠博士發明的各種道具，他躲在幕後偵破了各種殺人案件，毛利也被封為「沈睡的小五郎」。

由於人物個性鮮明、角色立體，在強大的世界觀塑造下，《名偵探柯南》很快就受到各界迴響，發行至今不僅單行本已經破百冊，電影版更達到了27部之多。

一直以來，只要《名偵探柯南》系列電影上映，它就是票房保證，除了日本上映都接連破紀錄，就連海外市場的超高票房表現，都見證柯南永不退流行的奇蹟——觀眾可以在大銀幕下盡情享受緊張、懸疑、刺激的推理情節，在各種疑難雜症和危機四伏的威脅下，他又該如何安然度過每次的挑戰？

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》寫下柯南影史最高票房紀錄

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》非常精彩，本片也締造了多項紀錄。普威爾

而2024年，柯南最新電影《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》，自從4月在日本上映後，它就屢屢締造紀錄，上映73天累計觀影人數1052萬人，票房至今更突破了150億日圓（約30億5700萬台幣）大關，成了日本影史上，第10部達成此紀錄的日本電影。

不僅如此，《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》還寫下了柯南系列電影票房最高的紀錄、超越2023年才剛達到新紀錄的《名偵探柯南：黑鐵的魚影》，而且票房還在不斷上升，目前排在日本影史票房第15名的位置。

為了慶祝這個好消息，青山剛昌特別親手繪製了一張感謝圖，上面畫了怪盜基德與青山本人的帥氣頭像，並寫著他們兩人的感言——基德：「這150億我就懷著感恩的心收下了」，青山老師：「感謝感謝！」

基德與平次將在電影中有激烈的競逐。普威爾

令人期待的是，《名偵探柯南：黑鐵的魚影》去年才以1億8380萬台幣的票房寫下日本電影在台票房第8高的紀錄，《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》在台灣上映後，是否能超越這紀錄？值得你我關注。

究竟，為什麼《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》會這麼受歡迎？能夠締造如此驚人的紀錄？

祕藏於刀裡的真相劃破漆黑的夜晚，指引至月光之下

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》故事設定在北海道，函館的五稜郭公園是重要場景。普威爾

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》描述，斧江財團位於北海道函館的收藏庫，收到來自怪盜基德的一封預告信。據說這次基德的目標，鎖定與幕末時代新選組副隊長土方歲三有密切關連的一把日本刀。

平時只盜取名貴珠寶的基德，這次為什麼會鎖定在一把刀？另一方面，關西的名偵探服部平次與柯南，他們為了劍道大會也來到了函館。在預告的犯案日當天，平次能否看穿基德的變裝，順利將人追捕到手？

於此同時，函館倉庫街上發現了一具遺體，胸部被割劃出十字形狀的傷痕。從搜查線索中發現，死者身分為在亞洲一帶活動的日裔美籍武器銷售商，人稱「死亡商人」，他正在尋找與戰時軍需產業密不可分的斧江財團第一代當主藏匿在函館某處的寶物。

傳聞中，在當時是足以拯救日本戰敗局面的強力兵器，而那個寶物與基德鎖定的日本刀又存在著某種關連。也正因此，針對著目標鎖定日本刀的基德，謎樣「劍士」的身影正一步步逼近⋯⋯爭奪天下的寶物推理戰，即將就此開幕。

熟悉人物與緊湊情節，讓《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》更受歡迎

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》是所有喜愛柯南的觀眾都不能錯過的作品，它最大的賣點，自然是柯南、基德和平次之間的較量，而且更擦出扣人心弦的火花。

加上這次是睽違多年，平次和基德之間在劇場版的相遇，上次他們兩人有同台，已經要追溯到2010年的《名偵探柯南：天空的劫難船》，為了讓粉絲大飽眼福，平次和基德這次有激烈的劍術對決，更會發現讓他訝異且錯愕的真相。

平次的目標是要阻止基德把名刀給偷走。普威爾

最關鍵的地方是，這次《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》非常認真的在推理，觀眾也能隨著劇情的進展，自己探索可能的兇手與真相，這是個很有趣的過程，保證讓人十分過癮。

每年的劇場版，柯南的故事都會搬到日本特定的某個區域，以最道地的方式呈現日本的地貌和文化，而這次的舞台輪到日本北海道函館，函館最知名的五稜郭公園也是重要的場景，這也成了此次片名的主要緣由，而美麗的函館夜景也是一大看點之一。

觀眾也能在《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》中看到函館的百萬夜景。普威爾

由於北海道一直都是基德的主場館，這也是喜愛基德的粉絲們非看不可的理由——本來都只偷知名寶物的他，這次卻把目標放在一把刀上，完全不是他原本的作風，這把刀究竟有什麼祕密？它牽涉著哪些不可告人的真相？非常值得一探究竟。

當然，這部劇場版最吸引人的，自然是它峰迴路轉的劇情，加上似乎一觸即發衝突，都成了箭在弦上的緊湊。

同時，你我還能觀賞平次又再度打算向和葉告白的計畫，但每次卻總是會意外收場，相信這次的告白勢必會緊張兮兮，而且也有著超乎想像的笑料。

平次這回依然計畫要向和葉告白。普威爾

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》海報。普威爾

（本文出自2024.06.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）