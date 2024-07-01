世界和平會資助早餐店 讓弱勢青少年得到溫飽與關愛

●場景1／供餐也留意交友圈 捐款也揪人做善事

這是一間神奇的早餐店。

清晨6點多，位於雲林斗六的美而美工業店就不斷有客人上門，老闆娘鍾懿德親切的問著客人「今天想吃什麼？」也注意著幾位簽到領餐的學生選了哪些餐點，「不要只吃雞米花」，她不忘提醒兩句。

這家店鄰近工業區，有不少三班作業的人，在客人開口請求下，鍾懿德說，「店開門的時間愈調愈早，變成現在凌晨兩點多就開始營業」。也因臨近中小學，因緣巧合下開啟了與世界和平會合作，為弱勢孩子提供早餐的契機。

和其他供餐點較不同的，到鍾懿德店裡拿餐的學生，不是透過學校通報，幾乎都是鍾懿德從客人中發現，再通報給和平會。例如，阿嬤總以責罵對待小明（化名﹚、嫌他吃太多，深入了解後發現，小明的母親不知所蹤，把孩子丟給經濟不佳的爺奶，和平會介入後讓小明到早餐店領餐，多少緩解家庭成員間的壓力。

和平會雲林縣會館公益發展組高級專員周怡亨表示，和鍾懿德合作十幾年，很感謝她的熱心和用心。用心的部分是她不只提供早餐，也會注意這些孩子的交友情形，教導和別人對應的禮節等，就像是教自己的孩子。熱心的部分是她不只自己捐獻，還找了蛋商、公司及早餐店客人也出錢出力。

鍾懿德說，雖然她不富裕、能力有限，但和世界和平會合作後，深刻體會到，多些善念適時扶人一把，不必很有錢也可以幫上大忙。

●場景2／免費領餐 上學不餓肚 感受關懷 添上課動機

位於台南市白河區的永新早餐店，開在雜貨店前的一小角，作業餐櫃區兩邊還擺了幾張小學教室座椅。有趣的是，上學日早上的7點15分前，店前就會聚集吃早餐的學生，學校鐘聲一響，學生自動排隊魚貫進學校。

永新早餐店是世界和平會合作的弱勢學生早餐供應點之一。老闆娘魏靜怡說，與和平會結緣起於約13年前，那時竹門國小的李雯智校長主動找她，問能不能給幾位弱勢孩子提供早餐，由和平會支應經費，她不但一口答應，而且決定每月也捐固定金額給和平會。

魏靜怡表示，來領免費早餐的孩子是透過學校老師轉介的，所以老師也很關心他們吃些什麼，會交代不要給炸物、甜點。她笑著說，「但孩子最愛的就是炸物」，所以她會讓他們每周最多吃一次。學校老師也多會早上就到早餐店看看，大夥說說笑笑，氣氛溫暖輕鬆。

世界和平會的社工人員表示，會需要領餐的學生，除了家庭經濟較困難外，很多是其他問題，和平會讓孩子免費吃早餐，除了不必餓著肚子學習，另一個目的是希望能增加他們穩定到學校上課的動機。

竹門國小離白河還有一段距離，學校含幼稚園學生共約70人，屬於偏鄉小校，到永新早餐店買餐的孩子，不管是不是世界和平會協助的個案，魏靜怡幾乎都叫得出名字。她說，以她所在的竹門里來說，除了世界和平會針對學生，還有其他扶助團體、里長，甚至是待過竹門國小的替代役等，為不同族群提供協助，她只是其中的一小部分，但很高興成為其中的一份子。

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