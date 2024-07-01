兩個月份食物箱 為弱勢孩子的暑假顧三餐

「放暑假了！」這是多數學生期待已久的假期，有些人等待的是出國旅行，或是有趣的暑期營隊、好友的相約的旅行計畫。但有些學生可能因為家庭經濟等問題，暑假等於沒有了學校的營養午餐，連日常三餐都可能時有時無，為此，世界和平會針對平常提供免費早餐的學生，在放暑假前先備好每人兩個月份含米、麵、罐頭、乾糧等內容的「食物箱」，讓他們可以安心放暑假。

阿宏（化名）是台北市延平國小的應屆畢業生，他和父親、姊姊、阿嬤同住，家裡因為各種因素造成經濟困頓，大人忙著營生，無暇多顧及正在發育的阿宏，他因此從國小2年級開始接受世界和平會補助的免費早餐。

喜愛棒球的他說，家裡沒有早餐，以前一早練球常撐不了多久就沒力了，但有早餐吃以後，練球的狀況好很多，也長壯了不少。

因為升國中，這是阿宏最後一次在延平國小領食物箱。即使家裡經濟不寬裕，阿宏仍積極樂觀，他說，很感謝和平會幫忙，讀國中後也會努力提升球技，以後希望能往棒球界發展。

即將升6年級的小賢（化名）也是世界和平會協助的學生之一，從國小2年級開始領用免費早餐，和阿公阿嬤同住。他說，家裡以前沒法準備早餐，知道和平會會讓孩子上學時有早餐吃，祖父母都很感謝。有早餐後，他上課就很少覺得頭暈、想打瞌睡了。現在他有空就去叔叔家學習跟劇團有關的事情，長大後希望能往戲劇發展。

前幾年才重建的延平國小，鄰近有熱鬧的延三夜市，也有方便的捷運站，周邊陸續蓋起了時髦的大樓。但學校老師說，很多人不知道，學區內還有一些家庭住老舊磚屋，他們多數是因經濟能力不足既無力翻新，也無法搬離，但也因為有房產，不適用政府的低收入或中低收入戶補助。

老師說，以延平的學生為例，經濟弱勢的學生大約就有1/10，幸好有世界和平會填補了政府經費不及之處，讓邊緣戶的孩子也能好好吃頓早餐再學習。

世界和平會北區督導盧佩君表示，以延平國小為例，受助學生是老師觀察找到的，和平會接到學校輔導室的訊息後，會實地了解學生家庭狀況，並取得家長同意才提供協助，主要是尊重當事家庭意願。這個救助網能否接住有困難的人，需要很多人的合作，和平會、學校、供餐店家、捐助人，都是要角。

●愛心食物箱 有你更完美

世界和平會從97年起至今，合計提供全國386間國小、2萬7064位孩子、453萬4298份餐點，讓弱勢孩子們在上課前吃到營養早餐。為了讓孩子在晚間與假日不挨餓，提供38萬4461份營養食品（每份包含：奶粉、肉鬆、麥片、高纖蘇打、白米等）給370間國小、6萬3393位孩子，讓孩子可以自行料理食用。