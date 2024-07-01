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大雷雨轟雙北！4縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

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4縣市大雨特報下到晚上 2縣市大雷雨轟1小時

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
午後雷雨來了，應注意雷擊及強陣風。聯合報系資料照
午後雷雨來了，應注意雷擊及強陣風。聯合報系資料照

午後雷雨來了，中央氣象署針對台北市、新北市、基隆、桃園市4縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北地區及桃園山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區，影響時間從下午至晚上。

此外，氣象署也針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象署並針對台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至17時28分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

桃園 氣象署

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