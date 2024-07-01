台東焚風致高溫 太麻里飆39.2度
氣象署今天表示，台東受焚風影響易有極端高溫，今天截至下午2時許，高溫前3名都在台東太麻里，均達攝氏38度以上，最高達39.2度。
根據中央氣象署網站，今天截至下午2時許，高溫前3名都在台東太麻里，均達38度以上；其他縣市部分，屏東縣內埔鄉、花蓮縣富里鄉皆達37.3度；台北市士林區、雲林縣斗南鎮皆達37.2度。
中央氣象署今天下午更新高溫資訊，西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生，今天台東縣為紅色燈號，有連續3天出現38度極端高溫的機率。
台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；基隆市、新北市、新竹市、嘉義市、嘉義縣、高雄市、花蓮縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。
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