影／環境部公廁競圖 3優等作品展現創新與實用性的完美結合
環境部部長彭啟明、環境部環境管理署署長顏旭明、大葉大學助理教授章順敏、社會組移動式優等級作品—富樂廁的共同作者構圖設計潘紹庭、構圖設計林建華、構圖設計萬昱伶、學生組固定式優等級作品—城市漫步的休憩驛站作者大葉大學莊振彬、學生組街道式優等級作品—LAB作者大葉大學林彥妤與洪駟豪下午一起出席環境部舉行的公共廁所競圖頒獎典禮暨成果發表會。
環境部頒發給8件作品的作者獎盃及獎金，3件優等作品與5件甲等作品。期望針對移動式、街道式及固定式公共廁所引入更多創新思維，提升公共設施的空間服務品質。期望突破既有公廁設計框架，引領設計創意，打造全民適用之多功能友善廁所。
本次競圖中脫穎而出的3件優等作品，各自展現了創新與實用性的完美結合。社會組移動式優等級作品—富樂廁，其設計以三角折板為單元設計概念，以折板面組合的塊體單元，加入模組化，並依場域條件排列組合，兼顧雨水收集、節能與地景雕塑；頂部彩色中空採光營造光影，內部地板及牆片鋪設鍍鋅板以止滑並便於清潔。學生組街道式優等級作品—LAB，透過試管形狀賦予場地的標的性，並利用高處空間種植植栽，綠化環境，提供如廁者舒適、隱私的空間。學生組固定式優等級作品—城市漫步的休憩驛站，將如廁空間規劃為不分性別隔間的形式，形成一種無邊界與自然交融的布局，成為一座公共藝術品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言