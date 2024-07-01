影／環境部公廁競圖 3優等作品展現創新與實用性的完美結合

環境部部長彭啟明、環境部環境管理署署長顏旭明、大葉大學助理教授章順敏、社會組移動式優等級作品—富樂廁的共同作者構圖設計潘紹庭、構圖設計林建華、構圖設計萬昱伶、學生組固定式優等級作品—城市漫步的休憩驛站作者大葉大學莊振彬、學生組街道式優等級作品—LAB作者大葉大學林彥妤與洪駟豪下午一起出席環境部舉行的公共廁所競圖頒獎典禮暨成果發表會。

環境部頒發給8件作品的作者獎盃及獎金，3件優等作品與5件甲等作品。期望針對移動式、街道式及固定式公共廁所引入更多創新思維，提升公共設施的空間服務品質。期望突破既有公廁設計框架，引領設計創意，打造全民適用之多功能友善廁所。