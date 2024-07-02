博愛座給誰坐？各國民情大不同 巴黎地鐵75歲以上排第九順位

博愛座爭議不斷，在台灣，存廢屢成討論，實際上，讓座文化各國大不相同，法國巴黎地鐵的優先席明定，退伍或傷殘士兵才是第一優先，75歲以上長者排序第九。台灣則從原先照顧老弱婦孺，再到所有看不見的需求，究竟博愛座是否該存在？博愛座的定義又是什麼？在不間斷的爭端中，凸顯出社會需要積極對話，才能讓美意一樁的「博愛」，不再成為正義魔人、世代之爭的角力場？

隨著捷運、台鐵等大眾運輸工具使用率逐年成長，通勤時間擁擠車廂空下來的博愛座，以及時有所聞的衝突事件，博愛座的存廢，時不時成為熱議話題。

但，博愛座的由來你知道嗎？

博愛座源自身心障礙者權益保障法

台灣社會普遍稱呼「博愛座」，尋法亦有明文。2013年《身心障礙者權益保障法》第53條修正通過，條文除規定大眾運輸工應設置總座位數15%的博愛座，也列舉對象人士為「供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐」。

博愛座普遍英譯Priority Seat，相對中文的「博愛」，Priority一詞之意更凸顯「優先」的概念。

2016年台鐵局時代，台鐵公司於新採購的特定列車，將博愛座標示改為「優先席」，後續採購新型列車也沿用優先席標示。從台鐵優先席標示可見，「博愛座」的字樣仍保留，僅字體縮小；圖示中除了孕婦、長者、身障者及帶小孩者，另增「內部器官障礙者」圖示，強調身體外觀上無法分辨，但有需要的旅客使用。

不過，即使改名後，台鐵博愛座衝突事件也未曾間斷。近來，因北捷相關紛擾事件再起，甚至爆發肢體衝突，博愛座更遭戲稱成為「搏擊座」。

近日，北捷文湖線開始播放宣導廣播，內容為「博愛座年紀不是唯一標準，身心障礙者等優先使用，請發揮同理心，傳遞愛與關懷」，北捷也將評估宣導是否擴大至全線。

民情不同，讓座文化在各國也大不同，例如在法國、日本等，長輩反而不樂見自己被讓座，因其多有象徵老化、虛弱之意。

日本電車也有博愛座，會貼有「優先座席」圖樣。本報資料照片

法國地鐵優先席：第一為退伍或傷殘士兵

攤開法國地鐵的「優先席」規範，根據巴黎大眾運輸公司（RATP）官網，優先席保留給九種有需求者，排序第一為退伍或傷殘士兵，其次依序為是視障者、身心障礙勞工、站立困難的不適民眾。排序第五為孕婦，接續為帶4歲以下幼童者、沒有明確站立困難的不適民眾、持有站立困難卡者；而優先順序最末者，則是75歲以上長者。

民團：以「優先」翻轉「專用」

弘道老人福利基金會新北服務處長陳奐宇表示，不論任何年齡都有可能因身體不適，有需要坐著休息的時候，共同培養同理、友善與互助的觀念與態度，才是關鍵。

他說，不管有無博愛座，或者坐在一般位子上，凡看到有需要的人，無論歲數，都願意適時伸出援手協助，是所有人都應一起面對、學習的課題。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏表示，單就兒童來看，尤其4歲以下身體發展仍在「頭重腳輕」階段，孩童乘客相對容易前傾、跌倒，抓握力也不及成人，各國普遍都有讓座兒童的規畫設計。因此，若在交通運具上，孩子能坐下也相對安全，既有明顯需求，也回應博愛座的「優先」精神。

她說，整體而言，台灣社會目前對博愛座使用的既定印象，更像「專用」，須空著等候有需求的乘客使用；然而，若交通運具使用率高，人潮眾多，卻得一律空位，也不利乘客安全。

台灣社會對博愛座用途的認定，仍側重「外顯」需求。許雅荏說，她也常聽聞不少長者身體健康、硬朗，可能僅因滿頭白髮，甚至還不到65歲，卻遇過正義魔人堅持要求其他乘客讓座，場面尷尬之餘，內心也深感挫折，忍不住自我懷疑「我到底多老」。

她指出，綜觀各國博愛座規畫設計，歐洲國家多以「標示」說明，亞洲國家則偏好以「顏色」畫分，後者的設計思維，更偏向「專用」多過「優先」。

許雅荏說，除了標示之外，大眾運具若能適時廣播宣導，對視障者更為友善之外，藉由廣播凸顯「優先」觀念，社會也不會在是否為「老弱婦孺」專用席的觀念，僵持不下。

至於是否乾脆廢除博愛座，她說，若無預留，營運大眾運輸者可能會有接不完的回應，與其廢除，不如增加社會溝通，共同照顧「看不見的需求」。

（本文出自2024.06.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）