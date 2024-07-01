農粉幣上路首日當機 農業部：流量過大現已排除

0403強震衝擊花蓮觀光，為振興花蓮農村與農產業，農業部自今年7月1日起至10月31日推出單張面額250元的「農粉幣」，預計發送70萬張，但今天上路首日便出現領幣、店家掃QR Code時出現卡頓，招來罵聲連連。農業部表示，由於數據交換資料過多加上網路流量過大，目前正在一一排除當中。

農業部農村發展及水土保持署產業發展及休閒組長楊欣佳表示，早上民眾開始點擊網站、領幣、查詢店家以及店家掃QR Code時遇到資料大塞車，已經把相關頻寬和記憶體都加到最大來因應，但即使10點半有重新開機，但到了中午還是有網站塞車的情況，因為同時有太多資料在交換。

楊欣佳稍早更新，目前相關卡頓與無法讀取的狀況均已排除。

根據農業部規畫，取得農粉幣的方式有兩種，第一類只要到訪花蓮的民眾，註冊加入「農業易遊網」會員登入後並開啟定位，免抽選即可領取1張面額250元的農粉幣，同1個會員綁定的手機號碼及帳號限領1次，可於領幣後7天內到花蓮轄內農粉幣合作業者處抵用消費。

第二類為前往農業部指定電商平台「從心出花2.0」花蓮專區單筆消費滿千元送1張農粉幣，買愈多送愈多，並須於發送後2個月內到花蓮合作業者處進行消費抵用，最晚使用期限為今年11月30日，而同一個會員在第一類及第二類可分別依發送條件領取使用。

要注意的是，民眾開啟手機定位領取第一類農粉幣後，若超過7日期限未使用時系統將自動回收，民眾可於下次回訪花蓮時再次登入進行領取，逾期未使用之第二類農粉幣者系統則直接回收，並供發送系統運用。