交通部公布截至4月道安統計 死亡減幅達標

交通部1日召開道安記者會，為部長李孟諺520上任後首次，未來將每月舉行，根據交通部公布最新交通事故資料，2024年1至4月，道路交通事故12萬8,003件(比去年同期減少6,384件，-4.8%)，17萬1,005人受傷(比去年同期減少9,482人，-5.3%)，造成982人死亡(比去年同期減少57人，-5.5%)，達減少5%之目標值。此外，機車、高齡者、酒駕、行人、兒少也都較去年同期減少，行人累計死亡人數由上個月增加16人，至本月略有改善，減少1人。

交通部指出，縣市道安成效，連江縣至今0死亡。至於其他縣市增減情形，整體死亡人數以屏東縣增加最多(增加18人)，台南市減少最多(減少18人)；行人死亡人數則是新竹市增加最多(增加10人)，臺北市減少最多(減少12人)。另每十萬人死亡人數，整體死亡比例最高為屏東縣12.2人、比例最低為連江縣0人；行人死亡比例最高為新竹市2.4人、比例最低為連江縣及金門縣均為0人。有關縣市道安會報召開情形，計有新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣及金門縣等7個縣市，首長未每次主持會議，另苗栗縣未召開6次會議。

交通部為達成以人為本、人與車相容共享、安全便利之目標，交通部、內政部與地方政府共同合作，加速完成行人交通安全設施，其中中央補助地方之799處優先改善路口，目前縣市已完成58處，公路局已完成41處，合計完成99處，各單位正力拼縮短施工期程，目標於今年底全數完成。

另為提升省道路口安全，113年交通部公路局轄管省道路口，六個月內(即今年12月底前）累計應完成2,000處路口改善，因自2024年3月啟動，3月至5月研擬推動方式及路口數量調查，5月起辦理各路口現勘作業，經勘查有需改善之路口立即研擬改善方案並設計施工，故目前僅完成七處。另外行人專用時相及早開時相截至6月25日全國已完成4,821處，較上個月增加163處，本月以台北市增加52處為最多。行人穿越道退縮全國已完成1,818處，較上個月增加67處，本月以桃園市增加30處為最多。

道安總動員民眾通報路口改善，2024年1月1日至6月30日成案件數296件、完成件數144件，另從6月24日至30日為止通報成案件數增加82案，交通部特別就民眾通報案件，挑選路面坑洞、路面下陷及人行坡道碎裂三個類型路口展示改善前後成果。另鼓勵民眾對道路有危險疑慮或建議，可多加利用「道安總動員-我要通報路口改善」進行通報，中央及地方政府會立即妥慎處理並追蹤後續辦理情形。