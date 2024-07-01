快訊

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

解放軍新疆沙漠靶場驚見F-22、F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

eTag用戶破820萬 申辦停車扣繳可抽回饋金

中央社／ 台北1日電

遠通電收今天指出，eTag用戶已經突破820萬，為了鼓勵車主使用eTag停車扣繳服務，新申辦停車扣繳用戶可抽uTagGo減碳車幣，高雄市路邊停車每筆也有5元回饋。

遠通電收今天發布新聞稿表示，根據統計eTag用戶已經突破820萬，其中eTag自動儲值用戶數已突破315萬，連結「eTag停車扣繳」服務更已達150萬戶。

遠通電收指出，為了鼓勵民眾申辦「eTag停車扣繳」，即日起至113年12月31日，新申辦「eTag停車扣繳」服務，月月可抽uTagGo「減碳車幣」888元與iPhone15等。

遠通電收指出，民眾申辦「eTag停車扣繳」可享停車繳費免下車、免開窗，以及全台路邊停車自動扣繳，並且可以同步代扣國道通行費，由於停車費與通行費皆採自動代扣，免擔心忘記繳費及受罰。

eTag 停車費 減碳

延伸閱讀

上半年ETF換股三檔壓軸登場 引領台股月月配風潮的00929換這些股

華航減碳目標通過 SBTi 審查引領台灣航空業

00940首配0.05元表現「差強人意」！ 存股哥：很期待它能成為月月配的00878

北市女不繳停車費1640元 拿別人代幣出場挨告侵占罪

相關新聞

4縣市大雨特報下到晚上 2縣市大雷雨轟1小時

午後雷雨來了，中央氣象署針對台北市、新北市、基隆、桃園市4縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

台東焚風致高溫 太麻里飆39.2度

氣象署今天表示，台東受焚風影響易有極端高溫，今天截至下午2時許，高溫前3名都在台東太麻里，均達攝氏38度以上，最高達39...

世界和平會資助早餐店 讓弱勢青少年得到溫飽與關愛

●場景1／供餐也留意交友圈 捐款也揪人做善事

全國流感疫情升溫 雲林3歲童感冒併腦炎不治 快篩確診A流

流感疫情升溫，全國今年截至6月22日已流感併發重症1144例，累計死亡214例，雲林縣一名三歲女童6月17日出現感冒症狀...

兩個月份食物箱 為弱勢孩子的暑假顧三餐

「放暑假了！」這是多數學生期待已久的假期，有些人等待的是出國旅行，或是有趣的暑期營隊、好友的相約的旅行計畫。但有些學生可...

影／環境部公廁競圖 3優等作品展現創新與實用性的完美結合

環境部部長彭啟明、環境部環境管理署署長顏旭明、大葉大學助理教授章順敏、社會組移動式優等級作品—富樂廁的共同作者構圖設計潘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。