eTag用戶破820萬 申辦停車扣繳可抽回饋金
遠通電收今天指出，eTag用戶已經突破820萬，為了鼓勵車主使用eTag停車扣繳服務，新申辦停車扣繳用戶可抽uTagGo減碳車幣，高雄市路邊停車每筆也有5元回饋。
遠通電收今天發布新聞稿表示，根據統計eTag用戶已經突破820萬，其中eTag自動儲值用戶數已突破315萬，連結「eTag停車扣繳」服務更已達150萬戶。
遠通電收指出，為了鼓勵民眾申辦「eTag停車扣繳」，即日起至113年12月31日，新申辦「eTag停車扣繳」服務，月月可抽uTagGo「減碳車幣」888元與iPhone15等。
遠通電收指出，民眾申辦「eTag停車扣繳」可享停車繳費免下車、免開窗，以及全台路邊停車自動扣繳，並且可以同步代扣國道通行費，由於停車費與通行費皆採自動代扣，免擔心忘記繳費及受罰。
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