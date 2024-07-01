醫療無國界／童綜合醫院啟動視訊看診 越南台商線上看診付費

新版「通訊診察治療辦法」今實施，有條件開放醫師以通訊方式提供醫療服務得以開立處方。台中市童綜合醫院今同步啟動公益遠距醫療「看醫生」越南地區試辦計畫，與越南台灣商會聯合總會簽署合作備忘錄，讓具有健保身分在越南地區的台商，能夠獲得該院優質醫療照護。

中央健保署長石崇良錄製影片祝賀，中央健保署副署長龐一鳴、台中市衛生局長曾梓展、越南台灣商會聯合總會長蔡文瑞等今都席簽約儀式。在越南當地的外交部駐越南石瑞琦大使也委派副組長趙世絢視訊致詞，還有數十位越南台商分會代表視訊觀禮。

石崇良說，修正的通訊診察治療辦法開放醫療機構可對境外之我國籍病人實施通訊診療，讓因工作派駐海外之台灣工作者，亦得自費享有我國醫療照護。

童綜合醫院跟健保署合作，可以透過虛擬健保卡的認證，在病人授權同意下，查詢病人在雲端系統的就醫與用藥紀錄，在確保病人隱私和資訊安全之下，讓國內的醫師能夠全面的掌握病人病況，而提供適切的醫療建議跟照護。

這類服務是以自費的方式就醫，醫療院所在民眾的同意下，也可以透過特約醫事機構上傳民眾自費檢查檢驗結果的系統，將相關自費檢查檢驗載入健康存摺，跟健保雲端查詢系統，讓醫師可做處方的參考，民眾也可以透過健康存摺來做自我健康管理的查詢。感謝童綜合醫院跟越南台商總會率先試辦這次國際遠距醫療照顧的試辦計畫。

中華電信副總經理梁冠雄表示，中華電信自主研發「SynDr. 遠距醫療視訊平台」與LINE介面整合，越南台商無需額外下載和安裝App，只需透過Line接收到視訊看診通知，點選連結即可與醫師連線進行視訊看診。

童綜合醫院總院長童敏哲說，此計畫讓在越南的台商可以透過LINE連結至童綜合醫院進行線上預約掛號，並於就診之時使用中華電信的遠距醫療視訊平台看診，由看診的醫師診察、治療並開立處方，當完診之後也能夠使用線上繳費工具來支付醫療費用，隨即可向藥局取藥物。

他說，此措施促使生活在海外的台灣人都能享有台灣的醫療服務，改善因地理限制而導致的醫療資源不均之問題，透過遠距醫療之模式減少就醫民眾的時間成本，協助醫療安全網擴大覆蓋守護全體國民的健康。