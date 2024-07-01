扣抵違規自費講習 7月1日起可線上預約

汽車駕駛人在1年內記違規點數達6點者，必須自費參加道路安全講習，公路局表示，今天起民眾可自行上網申請報名自費講習。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，根據統計，民國112年6月30日至113年5月底止申請參加扣抵違規自費講習者共7272人，新修正道路交通管理處罰條例，自費參加講習由1年1次修正為2次，每次講習3小時，每小時新台幣200元。

公路局指出，為方便民眾申請，公路局設置道路交通安全講習系統平台，自7月1日起，民眾可至監理服務網/交通違規/道安講習相關/道路交通安全講習報名平台申請報名，線上報名平台亦有教導民眾如何申請，節省民眾電洽或親自至監理機關申請時間。

另外，公路局表示，為了解講習課程辦理情形，6月17日起講習後也實施評量及問卷調查，掌握講師授課滿意度、教室相關設備滿意度及了解參加講習者學習情形，以精進道安講習辦理情形。

公路局提醒，民眾可經由監理服務網、監理服務App查詢違規點數，1年內記違規點數達12點者，需吊扣駕駛執照2個月。