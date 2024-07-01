全國流感疫情升溫 雲林3歲童感冒併腦炎不治 快篩確診A流
流感疫情升溫，全國今年截至6月28日已流感併發重症1144例，累計死亡214例，雲林縣一名三歲女童6月17日出現感冒症狀，24日快篩確診A型流感陽性確診，病情急轉直下，26日併發腦炎不治，尚待疾管署判定是否為流感併發重症死亡，雲林縣今年至上月23日已有5人流感重症死亡，年紀從43歲到82歲。
雲林縣衛生局疫調指出，該名三歲女童6月17日出現咳嗽、流鼻水等感冒症狀到診所就醫，23日女童出現高燒，服用3次退燒藥無效，隔天凌晨到醫院急診，返家休息後又燒到41度，並出現畏寒、嗜睡、抽蓄、翻白眼等症狀，送醫急救並接受快篩確診A型流感，入住加護病房，後併發腦炎，26日不治。
女童與父母同住，同住家人都無症狀，其就讀幼兒園所後續因2名學生快篩流感確診，26日停課至30日，今天復課。女童另有一對雙胞胎弟弟跟阿嬤同住，25日快篩其中一人確診A型流感，接受治療中。
雲林縣衛生局長曾春美表示，全縣今年至6月23日已39人確診流感併發重症，累計死亡5人，檢方相驗女童死因為腦炎，是否與流感有關尚待疾管署判定。因全國流感、新冠疫情升溫，呼籲民眾應勤洗手，出入公眾場合也須做好呼吸道保護工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言