快訊

台股上揚26點收23,058點 櫃買指數上漲0.81%再創新高

整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

遭控以醫美診斷書請假、放鳥團練 蘇打綠阿龔說話了

全國流感疫情升溫 雲林3歲童感冒併腦炎不治 快篩確診A流

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣衛生局呼籲民眾應勤洗手，出入公眾場合也須做好呼吸道保護工作。記者陳雅玲／攝影
雲林縣衛生局呼籲民眾應勤洗手，出入公眾場合也須做好呼吸道保護工作。記者陳雅玲／攝影

流感疫情升溫，全國今年截至6月28日已流感併發重症1144例，累計死亡214例，雲林縣一名三歲女童6月17日出現感冒症狀，24日快篩確診A型流感陽性確診，病情急轉直下，26日併發腦炎不治，尚待疾管署判定是否為流感併發重症死亡，雲林縣今年至上月23日已有5人流感重症死亡，年紀從43歲到82歲。

雲林縣衛生局疫調指出，該名三歲女童6月17日出現咳嗽、流鼻水等感冒症狀到診所就醫，23日女童出現高燒，服用3次退燒藥無效，隔天凌晨到醫院急診，返家休息後又燒到41度，並出現畏寒、嗜睡、抽蓄、翻白眼等症狀，送醫急救並接受快篩確診A型流感，入住加護病房，後併發腦炎，26日不治。

女童與父母同住，同住家人都無症狀，其就讀幼兒園所後續因2名學生快篩流感確診，26日停課至30日，今天復課。女童另有一對雙胞胎弟弟跟阿嬤同住，25日快篩其中一人確診A型流感，接受治療中。

雲林縣衛生局長曾春美表示，全縣今年至6月23日已39人確診流感併發重症，累計死亡5人，檢方相驗女童死因為腦炎，是否與流感有關尚待疾管署判定。因全國流感、新冠疫情升溫，呼籲民眾應勤洗手，出入公眾場合也須做好呼吸道保護工作。

快篩 流感 確診

延伸閱讀

TPASS上路雲林市區公車乘客量大增 縣府再推購票優惠

新冠快篩想自己買沒門…宜蘭藥局、超商都沒有 7月才會到貨

新一波疫情來勢洶洶！為滿足防疫需求 全家、OK重新開賣快篩

2024流感新冠疫苗懶人包／流感可能與新冠共同流行！10月雙疫苗開打時程及對象整理

相關新聞

整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

隨著時間正式邁入七月，有不少新制也隨之上路。除了大家比較關注的8項交通微罪限縮檢舉、囤房稅2.0之外，還有在宅照護、YouBike違規記點等與我們的生活息息相關的新制度。《聯合新聞網》製作了整理包，帶讀者一次看完交通、觀光補助、生活消費等各方面的「七月新制」。

台女遭帛琉海關要求「脫光檢查私密處」業者2建議自保

李姓女子本月17日到友邦帛琉旅遊，在機場辦理出關手續時，遭海關要求「脫光檢查」，甚至連私密處都不放過。旅遊業者表示，國人...

颱風何時來？氣象署：到下周都沒看到熱帶系統發展跡象

颱風何時來？中央氣象署預報員謝佩芸今天上午指出，目前太平洋高壓很強，且一直延伸到南海，至少持續到7月上旬甚至接近中旬，未...

全國流感疫情升溫 雲林3歲童感冒併腦炎不治 快篩確診A流

流感疫情升溫，全國今年截至6月28日已流感併發重症1144例，累計死亡214例，雲林縣一名三歲女童6月17日出現感冒症狀...

接棒彭啟明報氣象 鄭明典：颱風季開始但還沒有颱風生成跡像

中央氣象局前局長鄭明典接棒環境部部長彭啓明Yahoo TV氣象單元，主持《天氣多一典》今中午首播，鄭明典在節目中指出，7...

通訊診療擴大適用今上路 醫院等待健保署出醫令碼

通訊診療辦法擴大適用對象今天上路，總計適用對象為10類，其中最大宗為「慢性疾病患者」。林口長庚醫院行政中心執行長游進邦表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。