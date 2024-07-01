接棒彭啟明報氣象 鄭明典：颱風季開始但還沒有颱風生成跡像
中央氣象局前局長鄭明典接棒環境部部長彭啓明Yahoo TV氣象單元，主持《天氣多一典》今中午首播，鄭明典在節目中指出，7月1日是官方颱風季開始，但7月中旬之前還沒有颱風生成跡像；梅雨鋒面目前在日本、韓國一帶，他呼籲前往這些地區的民眾要注意。
《天氣多一典》由鄭明典主持，每雙周更新，與全民分享即時天氣資訊和氣象小知識。鄭明典在節目中指出，他很喜歡看天氣，希望透過這個節目能讓民眾對天氣多一點了解，並享受看天氣。
談到天氣，鄭明典指出，最近天氣很熱，大家不只要注意高溫，也要注意夏季低溫。他表示，睡覺時所處環境要28度以下才能解除熱的壓力，天氣太熱時需要吹電風扇和冷氣，身體才能好好放鬆、休息。
鄭明典也談到，明天白天高溫預測達36度以上，古早預報口訣是「陣雨持續報 見雷加三天」，預告夏天午後雷陣雨還會持續。他也解說晴空亂流相關知識，他表示，航空界人士說，現在飛機性能很好，碰到亂流就像「蚊子叮大象」，不痛不癢。過去亂流事故發生原因不只亂流，還有其他原因。
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