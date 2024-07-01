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為何一冷就起雞皮疙瘩？專家解釋形成原理 仍有一謎團未解
當碰到寒冷或者令人恐懼的場合時，人的皮膚有時會產生所謂「雞皮疙瘩」的現象。例如最近天氣熱，許多室內場所都會開冷氣降溫，但如果冷氣溫度太低，就容易起雞皮疙瘩。近來就有日本專家解釋雞皮疙瘩的成因。
根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，號稱是日本「雞皮疙瘩研究第一人」的心理學教授片平建史指出，所謂的雞皮疙瘩（日文漢字寫成「鳥肌」），是指皮膚底下的「立毛肌」收縮，導致體毛變直變挺，毛孔周圍的皮膚也因此變得突出。
如果在比較濃密的狀態下，體毛挺起來可以保持一道空氣層，增加保暖的效果。不過對現代人類而言，體毛已經比較稀疏了，因此就算寒冷時會起雞皮疙瘩，但也只剩下生理反應的形式而已，沒有什麼實際的保暖效果。
至於因為恐懼或感動等情緒時，人也會產生雞皮疙瘩，但原因尚待釐清。另外，有一些人可以憑著自己的意志，來讓皮膚產生雞皮疙瘩的反應。目前希望可以盡量找到這樣的案例，並且進行深入研究，如此一來，或許就能解答更多關於雞皮疙瘩的相關謎團。
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