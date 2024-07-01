鼓勵開生物相似藥拚增至3成 估健保省2.7億

全民健康保險推動使用生物相似藥鼓勵試辦計畫今天起上路，健保署長石崇良表示，台灣生物相似藥使用率7.38%，盼在試辦3年內增至30%以上，預估健保可省下新台幣2.7億元藥費。

隨著人口老化、少子化，降低藥價及鼓勵使用生物相似性藥品是各國衛生主管機關與醫療單位共同面臨的挑戰。隨著生物製劑專利到期，品質相似而研發製造成本及藥價較低的生物相似性藥紛紛投入市場，各國積極鼓勵使用生物相似性藥品，讓整體藥費降低。

石崇良今天向媒體說明，據衛生福利部中央健康保險署統計，台灣生物相似性藥品占率僅7.38%，遠低於國外50%以上的生物相似性藥品使用率。這次試辦計畫擷取的生物相似性藥品，是與原開發廠藥品價差大於20%以上者，透過鼓勵提高台灣生物相似性藥品使用率。

健保去年收載生物相似性藥共有11種成分、41個品項，這次納入試辦計畫鼓勵名單的生物相似性藥有6大成分，石崇良表示，以風濕免疫科藥物為主，如僵直性脊椎炎、類風濕性關節炎，還有乳癌、胃癌等癌藥，預期3年從現行的7.38%提高至3成使用率。

石崇良說，預期提高台灣生物相似性藥品占整體同成分藥品比率，可替健保省下2.7億元藥費，接軌國際做法透過鼓勵使用生物相似性藥品，減少已過專利期生物藥支出，讓整體藥費降低、健保醫療資源再分配，換取更多創新藥品加速引進，治療更多病人。

鼓勵措施是在開立試辦計畫納入名單的生物相似性藥品處方，民眾領取藥品後，每1處方獎勵健保150點，如開立慢性病連續處方箋，得按可調劑次數計算；預算來源為113年總額「醫療給付改善方案」專款支應，其中醫院總額部門4700萬元、西醫基層總額部門300萬元。