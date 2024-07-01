台女遭帛琉海關要求「脫光檢查私密處」業者2建議自保

李姓女子本月17日到友邦帛琉旅遊，在機場辦理出關手續時，遭海關要求「脫光檢查」，甚至連私密處都不放過。旅遊業者表示，國人出國旅遊出要備好相關資料、回答海關問題不要閃爍其言，建議事先備妥當地有人或駐台單位電話，緊急時可求助，另也盡量紀錄當下情況，回國透過外交部追查是否有執法過當問題。

中國民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，不合理的對待都要存證，若能攝影自保最好，若不能就盡量把對方身分、談話內容記下，回國透過外交方式解決；一般民眾要與其他國家公務人員現場爭論，可能被當現行犯處理，為求自保，針對不合理處，能拒絕就盡量拒絕，無法的話，只能回國透過外交部解決。

蕭博仁指出，我國一年出國人數約1000萬人，平均每日約3至4萬人出國，除非本身有問題，基本上很少聽到類似案件；本案為個案，先前沒聽過帛琉傳出這樣的情況，尤其帛琉與我國交情友善，帛琉總統惠恕仁也來台希望台灣民眾多到帛琉旅遊，發生這樣的事情算是破壞兩邊的關係，外交部應出面了解狀況，或許是民眾讓人誤會攜帶毒品，但若真受到不公平待遇，外交部就該硬起來反映。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，各國海關有各種相關規定，被盤查、帶進小房間都是極端案例，先前有印度空姐被抓到肛門塞黃金的案例；國人出國一定要備好來回機票、住房要先訂好、掌握好行程，海關詢問相關資訊時，不要閃爍其言。

李奇嶽說，旅行社帶團旅遊，發生事情有領隊能先適當處理，也會通報。個人旅遊的話，出國前最好先準備當地聯絡人的電話，如當地友人、駐台辦事處等，另外，僑委會也有輔導成立100多個海外急難救助協會，都是當地僑胞幹部所組成，可以相關協助，萬一發生事情可即刻尋求協助、說明原委，首先解決當地語言或國情法律等相關問題，回國再由直屬機關做追查，看有無執法過當行為、傷害我國人民人身安全的問題。