大量輸液手術遭暫停 衛福部諾7月底恢復大包裝供應

輸液預估將短缺到10月，衛福部採增加國內產能、國外專案進口，目前以提供500cc小包裝為主，不少醫院暫停需大量輸液手術，如子宮鏡手術等，衛福部承諾7月底恢復1000cc大包裝供應。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛福部日前預估輸液供應將一路短缺到10月，統一以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

有醫師背景的國民黨立委陳菁徽今天在立法院社會福利及衛生環境委員會指出，台灣輸液短缺恐長達4個月，今年10月都不能確認永豐是否復工、回歸輸液生產行列，期間僅仰賴2至3倍價格國外專案採購，若不幸出現工安意外、天災等大量傷患事件，後果不堪設想。

「這是國安危機」，陳菁徽表示，由於現在多數提供500cc小包裝，醫界叫苦連天，一台外科手術就需要換30多包，手術室護理師換到手快斷掉，避免不必要的人力消耗，許多機構將大量輸液手術暫停，如取消子宮鏡手術等。

國民黨立委王育敏也提到，過去永豐寡占了輸液市場，只要永豐不復工，國內產能恐怕怎樣也衝不上來，台灣現階段輸液8成靠專案進口，呼籲衛福部盡快掌握其他還有多少藥品或醫材僅有1、2家廠商在生產製造，不可以讓下一個「永豐事件」再出現。

衛生福利部長邱泰源說，台灣輸液穩定供應沒有問題，預計7月底可提供1000cc大包裝輸液，透過衛福部積極輔導，永豐年底可恢復正常，屆時輸液2000cc包裝供應可大幅度改善，感謝醫療院所在非常狀況下的體諒，認同雞蛋不能放在同一個籃子，將提出重要醫材藥品管理模式。

衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原進一步說明，國內共有6家輸液廠商投入協助增加產量。因為同時還要製造原有合約量，坦言未來1個月45萬袋左右是增產極限，已爭取再提升產能，目前有幾家廠商正在評估，增加人力與輪班加強產能，每月可確保生產50萬袋。