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蘇花中仁隧道改善工程避暑假旺季 4日恢復通行

中央社／ 花蓮縣1日電

蘇花路廊台9線中仁隧道的南下隧道，原進行路基排水改善工程封路，考量暑假期間用路人通行需求，調整施工時序，將於4日恢復通行，工程預計今年12月完成，恢復正常通行。

公路局東區養護工程分局6月28日發布訊息表示，蘇花路廊中仁隧道為儘早完成路基排水改善工程，7月1日至9月30日南下隧道實施全時段24小時道路封閉管制，於隧道內、外進行排水管涵開挖作業。

消息一出，引起不少用路人抱怨，恐對旅外的花東族人返鄉參加豐年祭造成不便，尤其觀光業者認為暑假為觀光旺季，封路影響北部遊客到花蓮旅遊意願。

東區養護工程分局南澳工務段今天表示，台9線中仁隧道（南下隧道）路基排水改善工程，考量暑假期間用路人通行需求，將調整施工時序，預定於7月4日恢復通行，惟隧道內仍有工程進行，請用路人小心通過，改善工程預計今年12月完成，全面恢復正常通行。

工時 蘇花路廊

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