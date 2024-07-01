蘇花中仁隧道改善工程避暑假旺季 4日恢復通行
蘇花路廊台9線中仁隧道的南下隧道，原進行路基排水改善工程封路，考量暑假期間用路人通行需求，調整施工時序，將於4日恢復通行，工程預計今年12月完成，恢復正常通行。
公路局東區養護工程分局6月28日發布訊息表示，蘇花路廊中仁隧道為儘早完成路基排水改善工程，7月1日至9月30日南下隧道實施全時段24小時道路封閉管制，於隧道內、外進行排水管涵開挖作業。
消息一出，引起不少用路人抱怨，恐對旅外的花東族人返鄉參加豐年祭造成不便，尤其觀光業者認為暑假為觀光旺季，封路影響北部遊客到花蓮旅遊意願。
東區養護工程分局南澳工務段今天表示，台9線中仁隧道（南下隧道）路基排水改善工程，考量暑假期間用路人通行需求，將調整施工時序，預定於7月4日恢復通行，惟隧道內仍有工程進行，請用路人小心通過，改善工程預計今年12月完成，全面恢復正常通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言