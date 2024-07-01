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駕駛記違規6點需上自費講習 今起可線上預約

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
汽車駕駛人1年內記違規點數達6點者，須申請自費參加道路交通安全講習，為方便民眾申請，已設置道路交通安全講習系統平台，即日起可線上預約。示意圖。聯合報系資料照
汽車駕駛人1年內記違規點數達6點者，須申請自費參加道路交通安全講習，為方便民眾申請，已設置道路交通安全講習系統平台，即日起可線上預約。示意圖。聯合報系資料照

汽車駕駛人1年內記違規點數達6點者，須申請自費參加道路交通安全講習，統計自去年6月30日至今年5月底，共有7272人申請參加扣抵違規自費講習。交通部公路局表示，為方便民眾申請，已設置道路交通安全講習系統平台，即日起可線上預約。

經統計，自去年6月30日至今年5月底止，申請參加扣抵違規自費講習者共計7272人，新修正道路交通管理處罰條例，自費參加講習由1年1次修正為2次，每次講習3小時，每小時200元。

為方便民眾申請，公路局設置道路交通安全講習系統平台，自今年7月1日起，民眾可至監理服務網／交通違規／道安講習相關／道路交通安全講習報名平台申請報名，線上報名平台也有教導民眾如何申請，節省民眾電洽或親自至監理機關申請的時間。

另外，為了解講習課程辦理情形，公路局自今年6月17日起，講習後實施評量及問卷調查，掌握講師授課滿意度、教室相關設備滿意度及了解參加講習者學習情形，以精進道安講習辦理情形。

公路局提醒，民眾可經由監理服務網、監理服務App查詢違規點數，1年內記違規點數達12點者，需要吊扣駕駛執照2個月，呼籲務必遵守交通規則，共同維護交通安全。

交通違規 教室

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