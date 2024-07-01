颱風何時來？氣象署：到下周都沒看到熱帶系統發展跡象

颱風何時來？中央氣象署預報員謝佩芸今天上午指出，目前太平洋高壓很強，且一直延伸到南海，至少持續到7月上旬甚至接近中旬，未來一周甚至到下周，沒有看到熱帶系統發展跡象， 熱帶系統要比較活躍，要等到7月中旬之後再觀察整個環境是否有利發展。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出昨天的海溫圖表示，從菲律賓東方、台灣附近、南海，海水熱得發燙，連台灣海峽海溫也達到29、30度，都比往年平均還要高一點。因為目前太平洋高氣壓相當強勢，壓制熱帶系統、颱風的發展。預估要等到７月中旬，大氣環流的配置才有改變的跡象，󠀠󠀠󠀠結論就是「繼續熱下去」。

謝佩芸指出，海溫比較高的環境有利熱帶系統發展，但要搭配其他條件，如要讓風有旋轉起來的狀況。目前西太平洋高壓偏強，不利熱帶系統發展，這樣的狀況也造成海溫偏高。

此外，氣象署上午針對全台16縣市持續發布高溫資訊(橙色)，指出西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今日白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、新竹市、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，恐36度，呼籲民眾注意。