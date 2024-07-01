台中高鐵娛樂購物城估2028年營運 鐵道局：烏日將成台中新地標

緊鄰高鐵台中車站最大的土地開發案「台中高鐵娛樂購物城」昨舉辦動土典禮，未來預計進駐購物中心、電影院、五星級酒店，並搭配A級商辦大樓、國際會議中心等，預計2026年完工、2028年中正式營運。交通部鐵道局表示，搭配交通優勢及軌道經濟發展所帶來的人流、物流及金流，烏日將轉型為台中新的地標城市。

本案開發由鐵道局與第一大國際開發股份有限公司，在2021年11月15日簽訂開發經營契約，為70年設定地上權，範圍包含烏日區新高鐵段69、70、71地號土地，面積高達15萬8340.20平方公尺（約4.8萬坪）。

預計進駐購物中心、電影院、五星級酒店等休閒購物空間，並搭配A級商辦大樓、國際會議中心、多用途會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施。其中，五星級酒店並引進歐洲最雋永的酒店品牌「凱賓斯基飯店集團」，預計2026年完工，全案預計2028年中完工營運。

鐵道局指出，本案基地位於高鐵沿線車站特定區事業發展用地面積最大的一塊基地，交通優勢不勝枚舉，包含是中部地區唯一擁有三鐵共站的交通核心區域，且附近的國道、快速道路、省道四通八達，交通優勢絕佳。

此外，周邊地區已有諸多的民間投資案及民間業者開發的案件，並有大台中地區山海線鐵路雙軌高架化、台中都會區鐵路高架捷運化等軌道建設計畫等。

鐵道局表示，上述優勢加上軌道經濟的發展所帶來人流、物流、金流等，不僅將改變在地生活型態，烏日也在這個高速發展下，轉型商業新城市，更成為台中新的地標城市。