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別再說沒空間！達人點名家中6樣物品 用不著「直接斷捨離」
為了維護居家整潔，家裡許多不要的廢棄雜物，最好得定期整理、汰換才行。日本網站「サンキュ！」近來就分享，在家事達人的眼裡，家裡的哪些東西應該要立刻「斷捨離」丟棄。
1.舊家電
不少人都認為舊家電直接丟掉很可惜，覺得可能還有機會再用到，或者可以轉讓給別人等等。不過如果是已經買了同功能的新品了，就不要去嫌麻煩，儘快把舊的家電處理掉吧。
2.免洗餐具
在買外帶或便利商店時，容易拿到一些免洗餐具，但有的人到了家中，還是會拿一般餐具用餐，免洗餐具則習慣收著，想說哪一天可能用得著。然而這些免洗餐具，容易隨時間經過而劣化，最後用都沒用到，還是得乖乖丟掉。
3.化妝試用品
有時碰到化妝品推銷，可能會順勢拿到一些試用品。不過這類試用的化妝品，往往無法長期保存，還是儘快用掉或處理掉，別想說還要放著比較好。
4.各類清潔劑
當碰到量販店或網路促銷時，有些人可能會因為貪便宜，大量購入廚房或是廁所的清潔劑。可是居家用量沒那麼大，很多「備用的」清潔劑到頭來，幾乎一擺就是好幾個月，變得白白佔空間而已。
5.嬰兒用品
當家中的小貝比長大後，以前一些嬰兒時期的相關物品，自然就沒有再用上的機會。除非自己本來就打算再生下一胎，否則這些東西就算收著，也沒有能夠機會能再使用，不如儘快處理掉。
6.過多的收納用品
有些人可能會為了收納雜物，而去購買相關收納用具。然而收納品一多起來，其實還是相當佔空間，而且若是缺乏規劃，買起來的形狀大小各不相同，堆起來也還是不好看。甚至根本沒用到的東西，當然更該歸類在不需要的用品之中。
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