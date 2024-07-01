人夫搭高鐵上錯車坐錯位 長髮女座位被霸占…處理結局超暖 網笑︰搭訕？

高鐵車票有標準車廂對號座，乘客理應按票上位置坐下。1名人夫發文，指乘搭高鐵時按照車票坐標準車廂對號座，但1名年輕長髮女乘客走近，指出他坐錯位。人夫強調那是他的座位，令女乘客以為自己上錯車，惟已經來不及下車了，經再次確認後終發現是人夫坐錯車，其班次理應是早3分鐘開出。人夫大感尷尬打算把座位「原壁歸趙」，但女乘客大方表示她可以坐其他空位，甚至合照紀念這件「烏龍事」。貼文令網爆笑，直言「是為了搭訕」、「故意的吧？」、「這招數…要抄筆記」。

原po在facebook表示，本月25日晚上7時許獨自乘搭高鐵，由台中前往台北，他坐上標準車廂對號座12B，列車即將開出之際，有1名陌生年輕女乘客上前表示：「先生，這是我（女乘客）位子。」但原po以語氣肯定回答那是自己的座位，由於同一個座位不可能有2張車票，女乘客以為自己上錯車，正打算下車了解時，列車已經開出。

女乘客再次經過確認，走近原po身旁表示「先生，真的是你坐錯班車了」，原po檢查車票，原來他購買的是當晚7時36分車票，但遲了3分鐘上車，登上晚上7時39分班次，因而和女乘客「撞位」。

原po形容當時「氣氛凝到最冰點」，於是立即道歉和讓回座位，但女乘客大方回應「沒關係啦，旁邊還有位子」，令原po更加尷尬，大家一起合照紀念這件「烏龍事」。

他笑言「高鐵的小確幸」、「還有美女可以聊天」，同時強調「愛妻的」、「純屬巧合」，網留言笑稱「是要交換電話的畫面嗎？」、「有預謀的，哈哈哈」、「緣分來的就是這麼快」。

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文章授權轉載自《香港01》