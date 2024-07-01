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Taiwan PASS台鐵版今開賣 2人同行1人免費優惠價2800元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為振興宜花東地區觀光復甦，交通部觀光署推出Taiwan PASS台鐵版（花蓮振興方案），即日起開賣，售價2800元。圖／池上鄉公所提供
為振興宜花東地區觀光復甦，交通部觀光署推出Taiwan PASS台鐵版（花蓮振興方案），即日起開賣，售價2800元。圖／池上鄉公所提供

0403地震重創花蓮，為振興宜花東地區觀光復甦，交通部觀光署推出Taiwan PASS台鐵版（花蓮振興方案），內含台鐵周遊5日券、捷運及台灣好行優惠組合，即日起開賣，售價2800元，此限定方案，即日起至9月30日期間，享有2人同行1人免費優惠，盼引導旅客赴東部旅遊，提振觀光產業發展。

Taiwan PASS台鐵版為整合台鐵、捷運及台灣好行的交通電子票券，包含「台鐵5日周遊券」、「北捷（北北基好玩卡）2日券、桃捷來回票、中捷48小時票及高捷2日券4選1」、「台灣好行-清境線、日月潭線、阿里山線、墾丁快線來回票4選1」，售價2800元，國內外旅客皆可購買使用。

此次針對花蓮震災推出限定方案，享有2人成行1人免費的優惠，但首次兌換台鐵5日周遊券時，須包含「宜蘭頭城-台東大武」之間的車站劃位。

觀光署表示，為加速吸引國際旅客來台，並便利自由行旅客走訪台灣中、南部地區，今年1月1日整合推出Taiwan PASS高鐵版，目前在KLOOK等6個電商平台銷售。

另為擴大滿足旅客暢遊全島的行旅需求，進一步規畫推出限時（7月1日至9月30日）、限地（須含宜花東地區）、限量的2人成行1人免費的Taiwan PASS台鐵版（花蓮振興方案），原價2人5600元，優惠價2800元。

Taiwan PASS台鐵版還可搭配觀光署多項旅運及住宿等振興措施，如年底前持電子票證（含行動支付）搭乘宜花東地區台灣好行路線免費、台灣觀巴套裝旅遊行程2折優惠，以及入住指定合法旅宿可申請限量住宿補助等優惠，盼透過各項優惠活動，吸引民眾前往東台灣旅遊。

觀光署提醒，Taiwan PASS台鐵版（花蓮振興方案）須至指定通路（Klook及雄獅旅行社網站）購買，下載Taiwan PASS App並輸入兌換序號即可開通。

台鐵五日周遊券」須至台鐵指定18個站點（台東、花蓮、羅東、宜蘭、南港、松山、台北、板橋、桃園、中壢、新竹、台中、新烏日、嘉義、台南、新左營、高雄、枋寮等）兌換，且首次啟用須完成台鐵東部幹線「宜蘭頭城-台東大武站」之間站點劃位，並於今年11月30日完成開通與使用。

產品適用車種為3000型自強號、普悠瑪、太魯閣、自強號、莒光號及區間（快）車，但除自強、莒光號及區間（快）車外，其他車種均須事先劃位確認擁有對號座才可搭乘，詳細規範可至台鐵官網查詢；捷運及台灣好行兌換使用可至Taiwan PASS官網查詢。

台鐵 花蓮

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